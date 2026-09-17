Cuando empecé a salir en bicicleta, no pensé que necesitaría mucho más que mi celular. Tenía GPS, podía revisar el recorrido, conocer la distancia y, dependiendo de la aplicación, consultar la velocidad y otros datos. Para mis primeras salidas era más que suficiente.

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El problema apareció cuando empecé a montar con mayor frecuencia. Quería saber cuánto había recorrido, controlar mejor mi velocidad, seguir una ruta sin tener que sacar el teléfono del bolsillo y, sobre todo, consultar información mientras pedaleaba.

Fue entonces cuando apareció una duda que probablemente también tienen muchos ciclistas: ¿realmente necesito un ciclocomputador o puedo seguir utilizando el GPS del celular?

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Probé las dos alternativas y descubrí que, aunque pueden cumplir funciones similares, están pensadas para necesidades bastante diferentes.

¿Qué es un ciclocomputador y para qué sirve?

Un ciclocomputador es un dispositivo diseñado específicamente para instalarse en la bicicleta y mostrar información relacionada con el recorrido o el entrenamiento.

Dependiendo del modelo, puede registrar datos como velocidad, distancia, tiempo, altitud, recorrido mediante GPS y métricas adicionales cuando se conecta con sensores.

La diferencia que más noté frente al celular fue sencilla: el dispositivo está pensado para estar ahí durante toda la rodada. No tenía que sacar el teléfono, desbloquearlo o preocuparme por tenerlo en la mano. La información estaba directamente frente a mí. Y eso cambia bastante la experiencia.

GPS del celular vs. ciclocomputador: ¿cuál es la diferencia?

Para entenderlo mejor, decidí comparar ambos sistemas en varias situaciones.

Característica GPS del celular Ciclocomputador Navegación Sí, dependiendo de la aplicación Sí, según el modelo Velocidad Sí Sí Distancia Sí Sí Pantalla diseñada para bicicleta No Sí Sensores externos Depende de la aplicación y compatibilidad Amplia compatibilidad según modelo Batería Comparte batería con el uso habitual del celular Dedicada al dispositivo Métricas de entrenamiento Depende de la aplicación Puede ser más completa Instalación en el manubrio Requiere soporte Diseñada para ello

La tabla me ayudó a entender algo: no se trata simplemente de que uno tenga GPS y el otro no. La verdadera diferencia está en cómo se utiliza la información mientras se está pedaleando.

¿Es mejor usar el celular o un ciclocomputador en bicicleta?

Para recorridos ocasionales, el celular puede ser suficiente. Si simplemente quiero conocer la distancia, revisar una ruta o tener navegación ocasional, no necesariamente necesito comprar otro dispositivo.

Pero cuando empecé a hacer recorridos más largos, el ciclocomputador comenzó a tener sentido. La pantalla, el soporte y la posibilidad de consultar los datos rápidamente hicieron que no dependiera tanto del teléfono.

Además, podía reservar el celular para lo que realmente necesitaba: llamadas, fotografías, mensajes o una emergencia.

¿Un ciclocomputador tiene GPS?

Sí. Muchos ciclocomputadores modernos incorporan GPS y otros sistemas de posicionamiento para registrar recorridos y ofrecer funciones de navegación. Por eso la comparación puede resultar un poco confusa.

En realidad, GPS y ciclocomputador no son necesariamente dos tecnologías que compiten entre sí. El GPS es una tecnología de posicionamiento.

El ciclocomputador es el dispositivo que puede utilizar esa tecnología, además de otros sensores y funciones, para ofrecer información específica al ciclista. Cuando entendí esto, la comparación empezó a tener mucho más sentido.

¿Qué datos muestra un ciclocomputador?

Aquí encontré otra diferencia importante.

Un ciclocomputador básico puede mostrar información como:

Velocidad.

Distancia.

Tiempo.

Recorrido.

Altitud.

Posición mediante GPS.

Pero los modelos más avanzados pueden conectarse con diferentes sensores para bicicleta y ampliar considerablemente la información. Por ejemplo, dependiendo del dispositivo y los accesorios compatibles, se pueden registrar datos relacionados con cadencia, frecuencia cardíaca o potencia.

Esto es especialmente interesante para quienes no solamente quieren salir a montar, sino que buscan entrenar en bicicleta y medir su rendimiento.

¿Para quién es suficiente el GPS del celular?

Después de probar ambos, yo diría que el celular tiene mucho sentido para el ciclista ocasional. Si salgo algunos fines de semana, hago recorridos relativamente cortos y principalmente quiero saber por dónde ir, probablemente no necesito complicarme demasiado.

Además, el teléfono ya hace parte de mi equipamiento diario. El inconveniente aparece cuando la bicicleta empieza a ocupar un lugar más importante en mi rutina. Ahí comienzan a importar factores como la autonomía, la visualización de datos, los sensores y la navegación.

¿Cuándo vale la pena comprar un ciclocomputador?

Para mí, la respuesta llegó cuando dejé de utilizar la bicicleta únicamente para pasear.

Si alguien sale frecuentemente, hace rutas largas, entrena, participa en competencias o quiere llevar un registro más detallado de sus recorridos, un ciclocomputador puede tener mucho más sentido.

También es útil para quienes quieren tener los datos disponibles sin estar pendientes del celular. Pero hay algo importante: no todos necesitan el modelo más avanzado.

Antes de comprarlo conviene preguntarse qué quiero medir realmente.

Si solo necesito distancia, velocidad y navegación básica, mis necesidades son diferentes a las de alguien que quiere trabajar con potencia, cadencia, frecuencia cardíaca y planes de entrenamiento.

Entonces, ¿GPS o ciclocomputador para bicicleta?

Después de usar ambos, dejé de verlos como dos opciones que necesariamente tenían que competir. Para una salida ocasional, el celular con GPS puede ser suficiente.

Para alguien que monta con frecuencia y quiere convertir esos recorridos en entrenamiento, navegación más especializada o seguimiento detallado del rendimiento, el ciclocomputador ofrece herramientas adicionales.

En mi caso, el cambio tuvo menos que ver con abandonar el GPS y más con dejar de depender del teléfono para todo.

Porque esa fue la conclusión que me quedó después de probarlos: el GPS me ayudaba a saber dónde estaba; el ciclocomputador empezó a ayudarme a entender cómo estaba pedaleando.

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