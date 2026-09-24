Frisby España cerró su primer mes de operaciones en Madrid con la venta de 3,3 toneladas de pollo, resultado obtenido desde un único punto de producción que comenzó a funcionar el 17 de agosto y que atiende pedidos exclusivamente por Uber Eats.

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La compañía aseguró que sus ventas promedio fueron tres veces superiores al promedio de su categoría en esa plataforma en Madrid.

Ante la demanda, la empresa abrió el 21 de septiembre un segundo punto en Puente de Vallecas, destinado a atender pedidos de esa zona y otros sectores del sur de la capital española.

Además, anunció un tercer establecimiento en el norte de Madrid para las próximas semanas y señaló que ya firmó acuerdos para abrir cuatro franquicias en otras regiones de España.

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La expansión también ha generado empleos: Frisby España reportó 16 puestos de trabajo creados y proyecta llegar a 50 antes de finalizar 2026.

El crecimiento comercial ocurre mientras continúa la disputa legal con Frisby Colombia por el uso del nombre, la tipografía y otros elementos de la marca.

En 2025, un juzgado de Alicante había impuesto medidas cautelares contra la compañía española, pero estas fueron levantadas en marzo de 2026.

Posteriormente, la Oficina Española de Patentes y Marcas declaró la caducidad de tres registros de Frisby Colombia en España, decisión que la empresa colombiana anunció que apelaría.

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