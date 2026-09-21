McDonald’s avanza en su expansión por ciudades intermedias de Colombia con un nuevo modelo de franquicias.

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Arcos Dorados, principal franquiciado de la marca en el mundo, confirmó que ya cerró su primer contrato de este tipo en el país y que el restaurante estará ubicado en Valledupar. La compañía también analiza oportunidades en otras ciudades donde todavía no tiene presencia, como Tunja.

Actualmente, la operación colombiana cuenta con 73 restaurantes y 245 puntos de venta de helados independientes.

La empresa considera que existe un amplio potencial de crecimiento debido al tamaño de la población y a la demanda que todavía permanece en distintas regiones. Como ejemplo, destacó el restaurante de San Pío, en Bucaramanga, que registra una alta afluencia de clientes.

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Sin embargo, la expansión enfrenta obstáculos como el alto costo y la escasez de terrenos, especialmente en Bogotá, además de los numerosos permisos necesarios para abrir nuevos establecimientos.

El formato preferido es el restaurante independiente con Automac, domicilios y parqueadero.

Pese a estas dificultades, Arcos Dorados asegura que Colombia es actualmente su mercado de mayor crecimiento en la región.

La estrategia incluye precios competitivos, nuevos productos y un programa de fidelización que ya reúne cerca de 1,5 millones de usuarios.

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