Por: Mall y Retail

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Los diez mayores restaurantes de la categoría registraron ingresos por $6,29 billones durante 2025. Frisby y Crepes & Waffles concentraron el 43,8% de ese Top 10, mientras El Corral defendió el tercer lugar y KFC aceleró su carrera por alcanzar a McDonald’s.

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Continuando con el análisis del Mapa Nacional de Retail 2026, en esta edición abordaremos la categoría de restaurantes y, particularmente, el Top 10 de las marcas con mayores ingresos operacionales durante 2025. De acuerdo con el cuadro elaborado por Mall & Retail, las compañías y ecosistemas empresariales analizados facturaron conjuntamente $6,29 billones, cifra que representó un crecimiento ponderado de 14,2% frente a 2024. El resultado fue muy superior al aumento de 5% registrado por los ingresos del conjunto de las 10.000 empresas más grandes del país, lo que confirma el dinamismo alcanzado por las principales cadenas de alimentación. La información financiera empresarial corresponde a cifras reportadas con corte al 31 de diciembre de 2025 ante la Superintendencia de Sociedades y otras entidades de supervisión.

El desempeño se produjo en medio de una recuperación del consumo de los hogares, aunque con importantes presiones sobre el bolsillo. Según Gastometría de Raddar, el gasto total de los colombianos alcanzó $1.191,7 billones en 2025, con un crecimiento real de 3,67%, lo que convirtió al año en un periodo de recuperación del consumo, aunque con una desaceleración hacia el cierre. En comidas fuera del hogar, el comportamiento fue más moderado: en febrero, esta canasta movilizó $7,25 billones, pero su crecimiento real fue de apenas 0,56%, frente a una inflación anual de 7,93%. Esto demuestra que el aumento de los ingresos de las grandes cadenas no provino únicamente de una mayor demanda, sino también de la expansión de sus redes, los ajustes de precios, la innovación del menú, los canales digitales y la captura de participación frente a operadores independientes.

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Frisby toma distancia, pero Crepes conserva la rentabilidad

La mayor rivalidad del ranking se presentó entre dos marcas colombianas que construyeron modelos de negocio profundamente diferentes. Frisby ocupó el primer lugar, con ingresos operacionales por $1,50 billones, superiores en 22,5% a los de 2024. Crepes & Waffles se ubicó en la segunda posición, con $1,26 billones y un crecimiento de 13,3%. La diferencia entre ambas pasó de $107.763 millones en 2024 a $234.340 millones en 2025; es decir, la ventaja de Frisby más que se duplicó en un solo año.

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Sin embargo, la competencia se equilibró al observar las ganancias. Frisby obtuvo una utilidad de $68.971 millones, mientras Crepes & Waffles alcanzó $68.248 millones. La diferencia fue de apenas $723 millones, pese a que Frisby facturó $234.340 millones más. En consecuencia, el margen neto estimado de Crepes & Waffles fue de 5,4%, superior al 4,6% de Frisby. El líder vendió más y creció con mayor velocidad, pero el segundo lugar convirtió una mayor proporción de sus ingresos en ganancias.

Frisby fundamenta su liderazgo en un modelo de servicio rápido, alta frecuencia de compra, estandarización del producto y amplia cobertura nacional. La organización cerró 2025 con 290 restaurantes en 61 municipios, después de realizar nueve aperturas y remodelar otros 17 establecimientos. Esta red le permite competir simultáneamente en centros comerciales, locales independientes, domicilios y canales digitales. Para 2025 había anunciado inversiones por $98.000 millones destinadas a infraestructura, tecnología, nuevas aperturas, modernización de restaurantes y fortalecimiento de su capacidad productiva.

La estrategia también refleja una apuesta por profundizar su liderazgo en Colombia antes que acelerar una internacionalización directa. Su capacidad de abastecimiento, el reconocimiento de marca, la cobertura en ciudades intermedias y la posibilidad de atender consumos individuales, familiares y a domicilio conforman importantes barreras de entrada. A ello se sumó durante 2025 la ola de solidaridad generada alrededor de la defensa de su identidad marcaria en España, un episodio que reforzó su vínculo emocional con los consumidores colombianos.

Crepes & Waffles, por su parte, compite desde un modelo de restaurante casual que combina alimentación, postres, heladería y experiencia. Su ecosistema incluye restaurantes tradicionales, heladerías y formatos de atención más rápida como To Go, lo que le permite participar en distintos momentos de consumo sin abandonar una identidad asociada con la calidad, la variedad y una relación favorable entre precio y experiencia. En 2025 superaba los 180 puntos de venta en Colombia y los 30 establecimientos internacionales, una red inferior a la de Frisby, pero con formatos capaces de generar mayor permanencia y un consumo más amplio por visita.

Durante el año, Crepes & Waffles continuó ampliando su cobertura hacia mercados regionales, entre ellos Tunja, al tiempo que fortaleció una estrategia diferenciada alrededor del abastecimiento local y el impacto social. La compañía reportaba 9.300 trabajadores en Colombia, de los cuales 91% eran mujeres, y aseguraba que más de 90% de sus materias primas eran nacionales. Este modelo convierte la sostenibilidad, el empleo femenino y la relación con productores colombianos en componentes de su propuesta de valor, además de respaldar una reputación difícil de replicar por las cadenas internacionales.

La rivalidad, por tanto, no se limita al número de restaurantes. Frisby domina por cobertura, velocidad de expansión y escala de consumo masivo, mientras Crepes & Waffles sobresale por diversificación de formatos, experiencia, rentabilidad y fortaleza reputacional. Ambas concentraron ingresos por $2,76 billones, equivalentes al 43,8% del Top 10, confirmando que el liderazgo de la restauración organizada en Colombia permanece en manos de dos marcas nacionales.

El Corral conserva el tercer lugar, pero enfrenta el reto de la rentabilidad

Contrario al orden mencionado inicialmente, el cuadro adjunto ubica a Hamburguesas El Corral en el tercer puesto, mientras McDonald’s aparece en el cuarto. El Corral alcanzó ingresos por $830.185 millones, con un crecimiento de 12,1% frente a 2024. Su desempeño comercial fue positivo, pero la compañía pasó de obtener ganancias por $21.806 millones a registrar una pérdida de $7.009 millones en 2025. La evolución indica que el crecimiento de las ventas no logró trasladarse al resultado final, en un periodo marcado por la expansión, las remodelaciones y las mayores presiones operativas.

El Corral conserva una de las redes más extensas de la categoría de hamburguesas. En noviembre de 2025 reportaba 219 restaurantes El Corral, 15 establecimientos Corral Gourmet, cinco heladerías y una isla de Vaqueros, distribuidos en 44 ciudades. Su modelo combina comida rápida, restaurantes a la mesa, domicilios, comercio electrónico, quioscos de autogestión y alianzas con plataformas. La organización atiende a más de 18 millones de consumidores al año y anunció un plan de más de 30 aperturas, con el que busca defender su liderazgo frente a McDonald’s, Burger King, Presto y las nuevas hamburgueserías artesanales.

McDonald’s ocupó el cuarto lugar con ingresos por $789.418 millones, un crecimiento de apenas 4,2%, el menor entre los cinco primeros participantes. No obstante, mejoró significativamente su utilidad, que pasó de $138 millones en 2024 a $18.441 millones en 2025. La cadena cerró el año con una red cercana a 73 restaurantes y mantuvo su estrategia basada en estandarización, aplicaciones móviles, domicilios, quioscos digitales, servicio al automóvil y renovación de establecimientos. Durante 2025 continuó su expansión regional con una nueva apertura en Cali, diseñada con iniciativas de ahorro de agua, eficiencia energética y reducción de plásticos.

KFC acelera y reduce la distancia con McDonald’s

El quinto puesto correspondió a KFC, que registró ingresos por $707.424 millones, 13,4% más que en 2024. Su resultado más relevante estuvo en la recuperación de la rentabilidad: pasó de perder $30.108 millones a generar una utilidad de $23.267 millones, una mejora superior a $53.000 millones. Con ello alcanzó un margen neto de 3,3% y se convirtió en uno de los casos de recuperación financiera más destacados del ranking.

La cadena comenzó 2025 con 166 establecimientos y proyectaba terminarlo con 176, respaldada por nuevas aperturas en ciudades principales e intermedias. Su modelo aprovecha el reconocimiento global de KFC, la especialización en pollo frito, la estandarización operativa, las promociones, los domicilios y una red que combina patios de comida con restaurantes independientes. En septiembre de 2025 reportaba ventas cercanas a 850.000 pollos mensuales y expresaba abiertamente su intención de disputar el liderazgo de las comidas rápidas en Colombia.

El crecimiento le permitió reducir considerablemente su distancia frente a McDonald’s. La diferencia de ingresos entre ambas cadenas pasó de $133.539 millones en 2024 a $81.994 millones en 2025. No obstante, dentro de la categoría de pollo, KFC todavía se encontraba lejos de Frisby: sus ingresos fueron inferiores en $788.108 millones y su red era considerablemente menor. El reto de la cadena internacional será aumentar cobertura sin deteriorar la rentabilidad recuperada, mientras Frisby deberá defender su liderazgo frente a un competidor que está acelerando aperturas y mejorando su productividad.

En los restantes puestos aparecieron Archie’s/Domino’s Pizza, con ingresos por $389.112 millones y un crecimiento de 21,3%; Andrés Carne de Res, con $245.954 millones y un aumento de 11,3%; Wok, con $204.739 millones y una variación de 10,7%; Coctel del Mar, con $191.636 millones y un crecimiento de 17,6%; y Delucca, con $176.628 millones y un avance de 8,9%. Aunque Archie’s/Domino’s presentó una de las mayores expansiones en ventas, cerró con pérdidas por $5.780 millones. Andrés Carne de Res, en contraste, obtuvo ganancias por $22.793 millones y el mayor margen neto del grupo, cercano a 9,3%.

Los cinco primeros participantes concentraron 80,8% de los ingresos del Top 10, lo que evidencia un mercado altamente concentrado, pero con rivalidades diferentes en cada segmento. Frisby y KFC disputan el pollo; El Corral y McDonald’s compiten en hamburguesas; mientras Crepes & Waffles ocupa una posición transversal entre el restaurante casual, la heladería y la comida rápida de mayor experiencia. El Mapa Nacional de Retail 2026 muestra así que el tamaño de la red continúa siendo determinante, pero ya no es suficiente: la rentabilidad, la digitalización, la capacidad de abastecimiento, el vínculo emocional con el consumidor y la adaptación a ciudades intermedias serán los factores que definan a los próximos ganadores de la restauración colombiana.

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