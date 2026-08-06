Una de las movidas comerciales más comentadas y virales de las últimas horas en el ecosistema digital tiene como protagonista indiscutible a la reconocida cadena de restaurantes Kokoriko, la cual confirmó que este viernes 7 de agosto llevará a cabo la entrega de un millar de unidades de medio pollo asado dirigidas exclusivamente a ciudadanos que se llamen Gustavo o Abelardo, de acuerdo con el anuncio comercial, aprovechando la posesión del nuevo presidente De la Espriella.

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Esta particular iniciativa desató una ola de reacciones, memes y comentarios cargados de humor e intriga en plataformas como Instagram y Facebook, convirtiéndose en el centro de atención debido a su inusual sincronía con la jornada de posesión presidencial en el país, según la campaña publicitaria.

De acuerdo con los lineamientos oficiales difundidos por la compañía, la promoción estará activa única y exclusivamente durante este viernes 7 de agosto de 2026, abarcando una franja horaria comprendida entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., o hasta agotar por completo el inventario disponible en los puntos habilitados, de acuerdo con la estrategia de mercadeo.

Para cumplir con la entrega de los 1.000 beneficios, la marca dispuso que cada porción esté conformada por piezas específicas que incluyen media pechuga, un ala, una pierna y un pernil, distribuyéndose de manera equitativa entre los restaurantes participantes localizados en distintas urbes del territorio nacional, según el informe publicitario.

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Los ciudadanos interesados en aprovechar la dinámica deberán cumplir estrictamente con una serie de condiciones que exigen ser mayor de edad, residir en alguna de las ciudades cobiertas por la promoción, acudir de forma presencial a los establecimientos seleccionados y exhibir el documento de identidad físico para constatar que uno de los nombres registrados sea exactamente Gustavo o Abelardo, además de aceptar el tratamiento de datos personales, de acuerdo con la marca.

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Asimismo, la empresa aclaró que el beneficio no es acumulable con otras ofertas, no contempla redenciones en dinero efectivo y se encuentra sujeto estrictamente a la disponibilidad física de unidades en cada sede, donde se atenderá bajo la modalidad de orden de llegada hasta completar un cupo aproximado de 100 pollos por establecimiento, según el comunicado de la compañía.

La cobertura geográfica de la campaña comprende únicamente a las ciudades de Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Pereira y Cartagena, consolidando un despliegue nacional que ya ha puesto a debatir a cientos de internautas sobre si la regla cobija a quienes llevan dichos apelativos en su segundo nombre, una duda que la empresa confirmó como válida siempre y cuando figure en la cédula de ciudadanía, de acuerdo con la estrategia de mercadeo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.