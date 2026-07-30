Por: El Espectador

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En la rutina diaria, contar con pollo en la nevera es una práctica frecuente, pero saber exactamente cuánto tiempo puede almacenarse sin poner en riesgo la salud resulta fundamental. Aunque el frío ayuda a mantener los alimentos, este no garantiza que estén libres de microorganismos capaces de causar daños, incluso si mantienen su aspecto o aroma. De acuerdo con la Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médica, la vida útil del pollo cocinado en el refrigerador debe limitarse a un periodo de tres o cuatro días, ya que después se incrementa la posibilidad de desarrollo de bacterias responsables de intoxicaciones alimentarias.

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Tan importante como el tiempo de almacenamiento es la manipulación inicial: el pollo debe refrigerarse a más tardar dos horas después de haber sido cocinado, siguiendo siempre las recomendaciones sanitarias. Además, el sabor del pollo puede cambiar con el paso del tiempo debido a la oxidación, fenómeno que altera su calidad, aunque se recomienda el uso de hierbas y especias antioxidantes como el orégano, el romero y el laurel para atenuar ese efecto durante el recalentamiento.

Para quienes buscan almacenar el pollo por más tiempo, la opción es congelarlo. Según la Fundación Mayo, congelar el pollo cocido permite conservarlo hasta por cuatro meses sin riesgos evidentes para la salud, aunque sus mejores cualidades organolépticas, es decir, sabor y textura, se mantienen en los primeros dos o tres meses. Al momento de guardar el pollo cocinado, Pantryva, una plataforma de gastronomía, aconseja usar recipientes herméticos, etiquetar con la fecha de cocción y ubicar el alimento en la zona más fría de la nevera —lejos de la puerta, por encima de carnes crudas— para evitar contaminación cruzada.

El manejo del pollo sin cocinar también requiere precaución. La Asociación para la Educación en Seguridad Alimentaria recomienda consumir o preparar el pollo crudo, ya sea entero, en presas o molido, dentro de uno o dos días después de la compra. Este producto, aun refrigerado, puede contener bacterias como Campylobacter o Escherichia coli (E. coli), lo que exige almacenarlo en la parte inferior del refrigerador, en envases herméticos, y evitar lavarlo antes de cocinarlo. La cocción debe alcanzar una temperatura mínima interna de 74 °C, necesaria para eliminar microorganismos dañinos.

Para descongelar el pollo correctamente, existen métodos seguros, como dejarlo varias horas en la nevera o sumergirlo en agua fría dentro de una bolsa sellada, renovando el agua cada media hora. Así, se previenen problemas de salud asociados a la proliferación de bacterias que pueden aparecer si se descongela a temperatura ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo puede durar el pollo cocido en la nevera sin riesgo de intoxicación alimentaria?

La Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médica indica que el pollo cocinado se puede conservar de forma segura en el refrigerador durante tres o cuatro días. Superado ese lapso, aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria por bacterias contaminantes, por lo que se recomienda no consumirlo pasado ese tiempo.

¿Cómo debe almacenarse y manipularse el pollo crudo y cocido en la nevera para evitar contaminación cruzada?

La Asociación para la Educación en Seguridad Alimentaria y Pantryva recomiendan guardar el pollo crudo en la parte inferior del refrigerador, en envases cerrados o bolsas herméticas, y almacenarlo separado de otros alimentos listos para consumir. El pollo cocinado debe colocarse en recipientes herméticos y en la parte más fría de la nevera, sobre los estantes centrales, siempre por encima de las carnes crudas, para impedir la contaminación cruzada entre los alimentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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