Por: Noticiero 90 minutos

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Las fugas de gas representan un riesgo importante en cualquier vivienda, pues pueden originar emergencias si no se detectan y atienden oportunamente. De acuerdo con expertos citados por 90 Minutos, reconocer los indicios iniciales es clave para evitar accidentes. Los especialistas recomiendan estar alerta ante la presencia de olores inusuales, observar el color de la llama de los electrodomésticos como estufas y realizar revisiones periódicas de la instalación de gas.

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Silvana Higuita, jefe de Inspecciones de Gases de Occidente, señaló que uno de los principales indicios de una fuga es el olor característico del gas dentro de la vivienda. Frente a esta alerta, los usuarios deben actuar de inmediato y reportar la situación a la línea de emergencias. Específicamente, Gases de Occidente dispone de la línea 164 para responder a estas eventualidades, por lo que cualquier ciudadano puede comunicarse y solicitar asistencia técnica.

La especialista explicó que hay otras señales importantes a considerar, como cambios en el color de la llama. Habitualmente, una combustión adecuada genera una llama de color azul. Sin embargo, si la llama presenta inestabilidad o tonalidades distintas, podría estar indicando problemas en la combustión o fallas en la instalación. Ante estos síntomas, es fundamental no manipular la instalación y, en lo posible, cerrar la válvula de paso o la llave del gas afectado, luego contactar a profesionales.

De acuerdo con Gases de Occidente, existe una regulación que obliga a realizar revisiones técnicas de las instalaciones internas de gas natural cada cinco años. Estas inspecciones buscan garantizar que el sistema se mantenga en condiciones óptimas y seguras, identificando cualquier posible fuga o presencia de gases tóxicos. Según las indicaciones de la entidad y de la experta citada, los usuarios deben asegurarse de que este procedimiento sea adelantado únicamente por empresas o técnicos autorizados.

Además, para consultar las entidades certificadas para inspecciones, los ciudadanos pueden acceder a los canales oficiales de Gases de Occidente o del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Finalmente, la recomendación más importante de los expertos es mantener la vigilancia permanente sobre las señales de alerta y cumplir con las revisiones periódicas, ya que son las estrategias más efectivas para proteger la seguridad de las familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de una fuga de gas en el hogar?

Las principales señales de una fuga de gas, según la experta citada por 90 Minutos, son el olor característico del gas en la vivienda y cambios en el color o estabilidad de la llama de electrodomésticos. Ante cualquiera de estas señales, debe cerrar la llave de paso y reportar la situación a la línea de emergencias.

¿Cada cuánto se debe revisar la instalación de gas según los expertos?

Según información de Gases de Occidente, las instalaciones internas de gas natural deben someterse a una revisión obligatoria cada cinco años para garantizar su seguridad. Esta revisión debe ser realizada únicamente por empresas o técnicos autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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