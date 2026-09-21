En Colombia existe un mecanismo legal que permite recuperar semanas de pensión correspondientes a periodos en los que una persona debía cotizar, pero los aportes no fueron realizados.

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Se trata del cálculo actuarial, una herramienta que permite poner al día esos periodos y sumarlos a la historia laboral, sin que se trate de una simple “compra de semanas”.

El mecanismo toma como referencia el salario de la época en la que ocurrió la omisión y establece el valor que debía haberse aportado.

Una vez realizado el cálculo y cumplidos los procedimientos correspondientes, esos periodos pueden ser reconocidos para efectos pensionales.

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Un caso particular beneficia a las madres comunitarias, FAMI y sustitutas del ICBF que ejercieron estas labores entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensional.

Estas trabajadoras podrían recuperar aproximadamente 268 semanas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El ICBF debe identificar a las posibles beneficiarias, verificar los periodos trabajados y adelantar el trámite para que el valor actuarial sea transferido al régimen de prima media.

Colpensiones determinará si las semanas reconocidas permiten cumplir los requisitos para pensionarse.

Quienes no logren pensionarse también pueden acceder, bajo ciertas condiciones, a un subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.

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