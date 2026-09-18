Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno Nacional enfrenta un significativo desafío financiero para asegurar el pago de las pensiones de los colombianos en noviembre y diciembre de 2026. Así lo advirtió la ministra del Trabajo, Natalia López, ante el Congreso, donde reveló que el sistema pensional tiene un faltante de $5 billones para completar los recursos requeridos en esos dos meses finales del año. De acuerdo con la funcionaria, el presupuesto necesario para Colpensiones, la entidad estatal responsable del régimen público de pensiones, asciende a $58 billones, lo que evidencia la gravedad de la situación fiscal.

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Según lo explicado durante su intervención, López dejó en claro que el Gobierno, junto con el Ministerio de Hacienda, está evaluando alternativas para conseguir los fondos que permitan cubrir la totalidad de las mesadas. La advertencia surge como una alerta sobre el actual estado presupuestal y no implica, por el momento, una suspensión de los pagos. La ministra fue enfática al expresar: “Tenemos un déficit para cerrar al año, noviembre y diciembre, de 5 billones de pesos para pagarle la pensión a los colombianos. No está la plata. No están los recursos”.

Las necesidades de financiación para Colpensiones han venido aumentando, impulsadas por factores como el incremento del salario mínimo en 2026, que ha repercutido en mayores presiones sobre el sistema. En línea con lo anterior, un análisis citado por Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones privados, estimó que el aporte requerido por la Nación para cubrir las obligaciones de Colpensiones durante 2026 podría acercarse a $40 billones, cifra que representa aproximadamente $5 billones más que lo previsto inicialmente.

Esta situación no solo compromete los pagos de 2026, sino también los de 2027, año para el cual se proyecta que Colpensiones requerirá $96,8 billones para atender sus responsabilidades. Por ello, el Gobierno enfrenta el reto de definir pronto cómo conseguirá los recursos faltantes, mientras garantiza la sostenibilidad de los pagos a futuro.

La ministra López subrayó la importancia de cumplir con los pensionados y afirmó que “los recursos y la plata de nuestros viejitos, de los pensionados, es sagrada”. Por ahora, la prioridad radica en cerrar el faltante de $5 billones para las pensiones de noviembre y diciembre de 2026, mientras se define una estrategia para responder a las crecientes necesidades del sistema en los años siguientes.

¿Por qué hay un déficit de $5 billones para el pago de pensiones en 2026?

De acuerdo con la ministra del Trabajo, Natalia López, el déficit de $5 billones se debe a un desbalance presupuestal generado por el aumento de las necesidades de financiación del sistema, especialmente tras el incremento del salario mínimo para 2026. El sistema de Colpensiones requiere mayores fondos para cubrir las obligaciones, y la brecha entre lo presupuestado inicialmente y lo necesario ha llevado a la actual situación fiscal.

¿Qué alternativas busca el Gobierno para asegurar el pago de pensiones de Colpensiones?

Según reveló la ministra López, el Gobierno trabaja junto con el Ministerio de Hacienda en la identificación de alternativas financieras que permitan cerrar el faltante. Hasta ahora, el enfoque se mantiene en encontrar los recursos necesarios para cumplir las mesadas de 2026 sin anunciar suspensión de pagos, pero aún no se han detallado cuáles serán las fuentes o mecanismos para conseguir los $5 billones faltantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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