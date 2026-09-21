Por: VALORA ANALITIK

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Los pensionados en Colombia verán mayores pagos en sus mesadas para el año entrante. En algunos casos, el aumento será más alto teniendo en cuenta el monto de sus prestaciones.

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Dentro del sistema de jubilaciones vigente, los jubilados del país verán ajustes con base en el nivel de las mesadas que reciben los afiliados.

Indica la norma que los pensionados en Colombia de un salario mínimo, correspondiente a $1.750.905, tendrán un ajuste igual al que se determine para el salario mínimo.

La base de esa discusión, según los principales pronósticos, sería del 7 %. Dado esto, el aumento de las mesadas de estos jubilados podría ajustarse hasta en un 8 %, si se sigue la recomendación de incrementar el pago mediante el cálculo de la inflación más un punto por productividad laboral.

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Los jubilados que ganan por encima de ese valor verán el ajuste, según la misma norma, con base en el dato reportado por el DANE para la inflación del año inmediatamente anterior.

Hay que tener en cuenta que los jubilados no tienen derecho al pago del auxilio de transporte y solamente se les descuenta el aporte a salud, aunque deben asumir la totalidad de dicha cotización.

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Para las personas que se jubilen bajo las nuevas reglas de la reforma pensional, las cuales aplicarán desde el 1 de abril de 2027 y solo para ciertos trabajadores, Colpensiones pasará a ser el único pagador de las jubilaciones.

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