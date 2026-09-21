Por: VALORA ANALITIK

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Los conjuntos residenciales no solo son espacios habitacionales. También concentran actividades laborales de vigilancia, aseo, mantenimiento, jardinería, servicios generales y labores técnicas que exponen a los trabajadores a diferentes peligros durante sus jornadas.

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Según cifras del Consejo Colombiano de Seguridad correspondientes a 2025, en Colombia se registraron 534.444 accidentes laborales, 10.294 enfermedades laborales calificadas y 438 muertes de origen laboral. El documento señala que, en promedio, más de 1.460 personas sufren diariamente accidentes relacionados con el trabajo.

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Caídas, electricidad y productos químicos, entre los principales riesgos

Jenny Carolina Rueda Montes, docente del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte, identifica varios peligros frecuentes en las propiedades horizontales.

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Entre ellos están las caídas desde escaleras o durante trabajos en alturas, los accidentes eléctricos, la manipulación de productos químicos, el levantamiento de cargas, las labores de mantenimiento de ascensores, las superficies húmedas y los riesgos asociados con las condiciones psicosociales.

Los riesgos de seguridad pueden ocasionar golpes, cortes, atrapamientos, caídas y descargas eléctricas. En casos graves, un accidente puede generar discapacidades permanentes o pérdida de capacidad laboral.

También existen riesgos biomecánicos derivados de movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas y permanencia prolongada de pie. Estas condiciones pueden producir lumbalgias, desgarros y fatiga, además de enfermedades como hernias discales, tendinitis y síndrome del túnel carpiano.

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La exposición a desinfectantes, pinturas, solventes, fertilizantes y plaguicidas constituye otro factor de riesgo. A corto plazo puede provocar intoxicaciones, quemaduras o dermatitis, mientras que una exposición prolongada puede relacionarse con enfermedades respiratorias y otras afectaciones, dependiendo de la sustancia.

¿Quién debe garantizar la seguridad de los trabajadores?

La prevención requiere la participación de la administración, el consejo de administración y las empresas contratistas.

La administración debe gestionar y supervisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El consejo tiene entre sus funciones respaldar la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos. Por su parte, los contratistas deben proteger a sus empleados, cumplir las normas laborales y coordinar las medidas de prevención con la copropiedad.

Entre las acciones recomendadas están realizar inspecciones periódicas, capacitar al personal, entregar los Elementos de Protección Personal (EPP), efectuar mantenimiento preventivo, señalizar áreas peligrosas y establecer protocolos para residuos y sustancias químicas.

También se plantea fortalecer las pausas activas, capacitar sobre manipulación de cargas, preparar planes de emergencia y verificar que los contratistas mantengan vigentes las afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluida la ARL, EPS y AFP.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.