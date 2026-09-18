Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella realizó un importante anuncio en Riohacha, La Guajira, donde confirmó la reactivación del proyecto de viviendas para firmantes de paz. Según información suministrada por El Espectador, este proyecto había iniciado durante la administración de Gustavo Petro, pero en ese periodo solo se entregaron 20 casas de las prometidas. De acuerdo con el jefe de Estado, ahora se plantea culminar la entrega de las 180 viviendas restantes, que forman parte del compromiso adquirido con los firmantes de paz y sus familias.

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Durante su visita al departamento, el presidente llevó a cabo un consejo de seguridad y se reunió con mandatarios regionales para establecer nuevos lineamientos orientados al desarrollo de La Guajira. Entre los anuncios relevantes, destacó la apertura de una investigación contra Carlos Robles Julio, director de la Universidad de La Guajira, por presuntas irregularidades, así como nuevas acciones relacionadas con migración y seguridad en la región.

En el mismo evento se oficializó la reactivación del programa la Ciudadela de Paz ‘Bertulfo Álvarez’. Este busca impulsar inversiones por cerca de 7.500 millones de pesos colombianos para avanzar en proyectos vinculados al Plan Departamental de Agua, esenciales para garantizar el abastecimiento y mejorar la prestación de servicios públicos en la región. La iniciativa abarca la construcción de 200 viviendas destinadas especialmente a los firmantes del acuerdo de paz; sin embargo, hasta el momento, solamente se han hecho entrega de 20. El presidente informó que para culminar las 180 viviendas faltantes se asignarán 22.000 millones de pesos, recursos que ya se encuentran disponibles en el Ministerio de Vivienda, y ordenó al ministro Jaime Andrés Beltrán actuar con inmediatez.

El ministro recalcó que la política actual prioriza el desbloqueo de recursos en favor de soluciones concretas para la comunidad, con énfasis en el acceso al agua potable. El plan se desarrolla en cuatro fases: la primera destina 4.000 millones de pesos para la entrega inmediata de agua mediante carrotanques; otras fases incluyen estudios para abastecimiento y diseño de plantas en municipios como Uribia y Maicao, además de la mejora de la prestación de servicios básicos.

Estos anuncios hacen parte de una serie de proyectos impulsados desde la Costa Caribe, región para la que la Presidencia contempla importantes inversiones, como los 500.000 millones de pesos proyectados para Bolívar.

¿Cuántas viviendas para firmantes de paz se han entregado en La Guajira según el gobierno De la Espriella?

Según el presidente Abelardo de la Espriella, hasta la fecha solo se han entregado 20 viviendas de las 200 prometidas para firmantes de paz en La Guajira, quedando pendientes 180 que ahora buscan ser finalizadas con recursos ya asegurados por el gobierno nacional.

¿En qué consiste la reactivación del programa la Ciudadela de Paz ‘Bertulfo Álvarez’ en La Guajira?

La reactivación del programa la Ciudadela de Paz ‘Bertulfo Álvarez’ implica la inversión de aproximadamente 7.500 millones de pesos en proyectos que abordan necesidades de agua potable y servicios básicos, además de la construcción de viviendas para firmantes de paz, como parte del Plan Departamental de Agua en La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.