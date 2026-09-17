El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó en entrevista con Blu Radio las razones detrás del déficit que enfrenta el sistema público de pensiones para cubrir los pagos del último trimestre de 2026. Según el dirigente gremial, el problema no es nuevo: “Nosotros tenemos esa estimación hace ya meses, nosotros la hemos hecho pública. En nuestras estimaciones nunca estuvo considerado el aumento del salario mínimo que se hizo desde finales del año anterior sobre las pensiones de Colpensiones“.

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El origen del faltante está en la brecha entre las proyecciones presupuestales y el incremento definitivo del salario mínimo fijado para 2026. El presupuesto fue construido bajo la premisa de un ajuste cercano al 7,5 %, equivalente a la inflación más un punto porcentual. Sin embargo, el Gobierno nacional decretó un aumento del 23,7 %, una cifra muy superior a la contemplada en el cálculo inicial.

El impacto se amplifica porque cerca del 60 % de las pensiones que paga Colpensiones corresponden al salario mínimo. Esto significa que el costo de esas mesadas creció en una proporción que el presupuesto aprobado no podía absorber. Si bien la entidad recibe mayores ingresos por cotizaciones —dado que los trabajadores aportan el 16 % sobre un mínimo más alto—, ese ingreso adicional no cierra la brecha. Velasco lo detalló así: “Esa es nuestra estimación, pero se compensa con mayores cotizaciones por el salario mínimo que liquida el 16 % sobre un mínimo más alto. Entonces hay más cotizaciones, como usted bien dice, pero en neto quedan faltando 5 billones de pesos”.

De acuerdo con Velasco, el Estado colombiano tiene una jerarquía de prioridades en el gasto público que pone el derecho pensional apenas por debajo del pago de intereses de la deuda. Por eso, el Ministerio de Hacienda deberá reasignar partidas dentro del Presupuesto General de la Nación para atender las obligaciones de noviembre y diciembre. Aun así, el dirigente envió un mensaje de tranquilidad: “Yo no creo que lleguemos hasta un punto de afectación de los pensionados. Yo creo que la alerta que hace la ministra es una alerta que obviamente van a poder solucionar”.

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En cuanto a las cifras globales del sistema, Colpensiones desembolsa 80 billones de pesos anuales en mesadas dentro del régimen general. La mitad se financia con transferencias del presupuesto provenientes de impuestos como el IVA y la renta, mientras que los otros 40 billones provienen de cotizaciones y traslados desde el régimen privado.

¿Cuántos billones adicionales contempla el presupuesto de 2027 para pensiones?

La propuesta corregida del Ministerio de Hacienda para 2027 incluyó 6,5 billones de pesos adicionales para atender las obligaciones del sistema pensional, reconociendo que el ajuste del salario mínimo generó un impacto estructural que se extenderá más allá del presente año. Esto indica que el déficit no es un fenómeno pasajero, sino una presión fiscal que el Gobierno deberá gestionar en el mediano plazo.

¿Qué garantías tienen los pensionados de que recibirán sus pagos?

Velasco fue enfático en que la ley colombiana protege el derecho pensional como una obligación prioritaria del Estado, lo que obliga al Gobierno a encontrar los recursos necesarios sin afectar a los adultos mayores. El dirigente de Asofondos afirmó que «la nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión», aunque subrayó la urgencia de resolver el problema fiscal estructural del país.

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