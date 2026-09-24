Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es uno de los indicadores económicos que despierta mayor atención en Colombia, pues define cuánto vale el peso colombiano frente a monedas extranjeras. Según el artículo de 90 Minutos, este indicador se calcula principalmente con relación al dólar estadounidense, dado que dicha moneda se utiliza en la mayoría de las transacciones de comercio exterior, inversión y financiación que realiza el país. En términos sencillos, la tasa de cambio nominal muestra cuántos pesos colombianos se necesitan para comprar un solo dólar estadounidense.

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Las variaciones en la tasa de cambio nominal tienen un impacto profundo en la economía colombiana. Por ejemplo, cuando la tasa sube se habla de una depreciación del peso, es decir, pierde valor frente al dólar. Esto obliga a quienes realizan transacciones internacionales a emplear más pesos para comprar productos o insumos provenientes de otros países, lo que encarece las importaciones. Si disminuye la tasa de cambio, ocurre lo contrario: hay una apreciación del peso colombiano, que se traduce en que se requieren menos pesos por cada dólar. En este escenario, importar bienes resulta más económico, aunque los exportadores pueden enfrentar dificultades porque sus productos se vuelven menos competitivos en los mercados internacionales.

Para monitorear y registrar estos movimientos, el sistema financiero recurre a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con la información expuesta por 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de las tasas transadas cada día en las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por moneda legal de Colombia. Estas transacciones son realizadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Un dato importante: solo se tienen en cuenta aquellas operaciones en las que tanto la entrega de pesos como de dólares se pacta para el mismo día.

Según la TRM actual citada por el noticiero, la tasa del dólar frente al peso colombiano se ubica en 3.264,39 pesos por cada dólar. Este valor es fundamental para quienes participan en actividades relacionadas al comercio internacional y para la economía del país en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado se calcula como el promedio aritmético simple de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a pesos colombianos efectuadas en el día. Participan entidades como bancos, corporaciones financieras y sociedades comisionistas de bolsa, y solo se consideran aquellas transacciones donde la entrega de ambas monedas se concreta dentro de la misma jornada.

¿Qué efectos tiene la depreciación y apreciación del peso colombiano frente al dólar?

Cuando el peso colombiano se deprecia, se requieren más pesos para comprar un dólar, lo que encarece las importaciones. Por el contrario, si el peso se aprecia, disminuye el precio de los bienes extranjeros pero reduce la competitividad de los exportadores nacionales. Así, las variaciones en la tasa de cambio tienen consecuencias directas para la economía del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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