Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es una variable fundamental que refleja el valor de la moneda colombiana en relación con una divisa extranjera. En Colombia, este indicador se calcula principalmente frente al dólar estadounidense, ya que esta es la moneda utilizada en la mayoría de operaciones comerciales, inversiones e instrumentos de financiamiento internacional, según la información publicada por Noticiero 90 Minutos. Medir cuánto vale un peso frente al dólar permite entender cuántos pesos colombianos son necesarios para adquirir un solo dólar, haciendo de esta tasa un referente clave para el análisis de la economía nacional.

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Las variaciones de este indicador impactan de manera directa en diferentes sectores económicos y en la vida cotidiana. Si el peso colombiano se deprecia frente al dólar –es decir, si aumenta la tasa de cambio– los participantes del mercado deben pagar una mayor cantidad de pesos por cada dólar estadounidense. Este fenómeno encarece las importaciones, ya que los productos y servicios traídos del exterior requieren más moneda nacional para ser comprados. Por el contrario, si la tasa de cambio disminuye, se produce una apreciación del peso colombiano. En este caso, se necesitan menos pesos para obtener un dólar, lo que produce un abaratamiento de bienes extranjeros pero puede afectar la competitividad de quienes exportan hacia otros países, pues sus productos resultan relativamente más costosos para los compradores internacionales.

Para monitorear estos movimientos, el sistema financiero recurre a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), cuyo cálculo es central para bancos, empresas y ciudadanos. La TRM corresponde al promedio aritmético simple obtenido a partir de todas las tasas ponderadas en operaciones de compra y venta de dólares frente al peso colombiano, realizadas el mismo día. En la conformación de esta tasa participan entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia. Es fundamental que toda transacción incluida en este cálculo tenga como requisito que la liquidación se pacte para el mismo día de la negociación. Así, datos recientes confirman que el valor oficial es de 3.192,53 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, cifra relevante para todos los agentes económicos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM se obtiene como el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a pesos colombianos efectuadas en un solo día por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras y la Financiera de Desarrollo Nacional, siempre que el cumplimiento de las monedas se pacte para el mismo día.

¿Qué significa la apreciación y depreciación del peso colombiano frente al dólar?

La apreciación del peso colombiano implica que se necesitan menos pesos para adquirir un dólar, reflejando un fortalecimiento de la moneda nacional. Por el contrario, la depreciación ocurre cuando se requieren más pesos para comprar un dólar, lo cual indica una pérdida de valor del peso y encarece las importaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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