Por: El Espectador

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El Sistema de Medios Públicos, conocido durante años como Inravisión y actualmente como RTVC, atraviesa una compleja crisis financiera que podría afectar de manera significativa la operación de los servicios de radio y televisión en Colombia. La entidad hizo un llamado de alerta al advertir que existe un faltante de COP 148.391 millones en los ingresos presupuestados para el año 2026, lo que pone en riesgo el sostenimiento y la distribución de sus señales en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con la información suministrada por Inravisión, a corte del 31 de agosto se había recaudado COP 312.263 millones, aunque el total proyectado para el año alcanzaba los COP 460.654 millones. Sin embargo, para ese mismo periodo, los compromisos asumidos por la entidad sumaban COP 356.566 millones, lo que significó que las obligaciones superaban en COP 44.303 millones los recursos realmente recibidos. Estos datos provienen directamente del informe oficial presentado por el Sistema de Medios Públicos este viernes.

Según explicó la administración actual de Inravisión, la diferencia en el flujo de recursos estaría relacionada en buena medida con compromisos adquiridos bajo la gestión previa, referidos principalmente a conciertos, eventos y otras actividades que no contaban con el respaldo financiero adecuado. Bajo esta perspectiva, la entidad señala que se autorizaron gastos superiores a la caja disponible, lo que dejó sin respaldo suficientes obligaciones imprescindibles para el funcionamiento regular, como servicios públicos, energía y los alquileres de estaciones repetidoras.

La administración advierte que, de mantenerse esta situación y no adoptar medidas correctivas, se corre el riesgo de que la operación de la radio y la televisión públicas se paralice en muchas regiones del país. Por ese motivo, la gerencia ha priorizado el pago de salarios, la seguridad social del personal y la continuidad de la emisión de señales, mientras se suspende la asunción de compromisos nuevos que no cuenten con el financiamiento correspondiente. Asimismo, se inició una revisión detallada de las deudas pendientes y de los procedimientos presupuestales y contractuales involucrados.

Inravisión informó que pidió respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del Ministerio de Hacienda, para establecer vías de solución. Entre las opciones, está solicitar un cronograma de desembolsos que permita priorizar el pago de servicios públicos, arrendamientos y demás responsabilidades clave hasta cerrar 2026. Aunque la entidad no identificó los contratos o eventos específicos que provocaron el déficit, sí recalcó la gravedad de haber dejado compromisos sin respaldo y el deber de transparentar la situación ante el país.

¿Por qué Inravisión tiene un déficit financiero en 2026?

De acuerdo con el comunicado oficial, el déficit financiero de Inravisión se debe principalmente a compromisos adquiridos durante la administración anterior que superaron la disponibilidad real de recursos. Esos compromisos incluían gastos en conciertos, eventos y otras actividades para las cuales no había financiación garantizada, lo que ocasionó que se dejaran al descubierto gastos básicos e indispensables para la operación del Sistema de Medios Públicos.

¿Qué pasará con la operación de radio y televisión pública si no se soluciona el déficit de Inravisión?

Si no se logran medidas correctivas, la propia Inravisión advierte que la operación de la radio y televisión públicas podría paralizarse en amplias zonas del país. Por ello, la entidad busca apoyo de los ministerios y el Fondo Único de TIC para asegurar financiamiento y priorizar el pago de servicios esenciales, con el objetivo de evitar la interrupción de los servicios públicos de comunicación hasta 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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