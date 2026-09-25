Por: VALORA ANALITIK

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Con los recientes cambios introducidos por la reforma laboral, existen modificaciones sobre las horas extra en Colombia. Cabe recordar que el artículo 167-A del Código Sustantivo del Trabajo regula los límites legales para el trabajo suplementario.

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Según la norma, si bien el reconocimiento económico del trabajo suplementario resulta fundamental, también lo es imponer límites que garanticen el descanso de los trabajadores.

Con esta premisa, la legislación establece límites claros para las horas extra en Colombia, diferenciando entre los máximos diarios y semanales.

Así funcionan los límites para las horas extra en Colombia

Límite diario: máximo 2 horas extras por día

Límite semanal: máximo 12 horas extras a la semana

(Vea también: Bruce Mac Master no calló más y respondió sobre supuesta tensión con De la Espriella)

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Es importante considerar que, tras la entrada en vigencia del último tramo de la reducción gradual de la jornada laboral (Ley 2101 de 2021), la jornada ordinaria máxima en el país quedó en 42 horas semanales.

Por lo tanto, al sumar las 12 horas suplementarias permitidas, un empleado puede laborar como tope absoluto un máximo de 54 horas a la semana.

La regulación sobre las horas extra en Colombia añade que, si empleador y trabajador acuerdan una distribución flexible de la jornada ordinaria de hasta 10 horas en un solo día, no se podrán laborar horas suplementarias durante esa misma jornada.

Finalmente, para que una empresa pueda exigir o permitir la ejecución de las horas extra en Colombia dentro de los topes fijados, debe contar previamente con una autorización expedida por el Ministerio del Trabajo.

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