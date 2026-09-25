A la par de decisiones empresariales en Colombia, una reconocida cadena comercial tomó una determinación con la que pone a rodar las oportunidades para los consumidores.

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Makro entra en el tramo final de sus celebraciones anuales ofreciendo variadas oportunidades de ahorro en insumos para hogares y comerciantes, por lo que tomó una decisión radical.

La última semana del Aniversario Dorado Makro se extenderá del 25 de septiembre al primero de octubre, periodo en el que estarán disponibles diferentes ofertas en categorías de consumo cotidiano.

Entre las referencias contempladas se encuentran frutas y verduras con descuentos de hasta 50 %, algunas referencias de pescadería con hasta 40% y carnes frías con hasta 30 %, además de productos de despensa como arroz, granos, aceites y café, entre otras categorías.

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A esta oferta se suman opciones en productos congelados hasta el 30%, lácteos con el 25 %, té e infusiones con el 25 %, embutidos con el 30 %, snacks con el 20 % cereales hasta el 40 %, bebidas con el 20 % y productos de aseo hasta el 40 %, con descuentos que varían según la categoría y la referencia.

De esta manera, la última semana del aniversario concentra alternativas para diferentes momentos de compra, desde el abastecimiento de productos básicos hasta alimentos para el consumo cotidiano.

Para Makro, más allá del porcentaje de descuento, el punto está en que las promociones respondan a una compra previamente planeada.

Una oferta resulta más útil cuando corresponde a un producto que el consumidor ya tenía previsto comprar y cuando la cantidad adquirida responde a su consumo.

En las compras de alimentos, algunos criterios sencillos pueden ayudar a tomar decisiones más informadas para proteger el bolsillo en todo momento.

Conviene revisar qué productos hay disponibles en casa antes de salir al supermercado, comparar el precio por unidad o por peso y tener en cuenta la vida útil de los alimentos para evitar compras innecesarias.

También puede ser relevante considerar el volumen de compra según las necesidades puntuales del grupo familiar o del establecimiento comercial.

Para productos no perecederos o de consumo frecuente, adquirir una mayor cantidad puede tener sentido cuando existe una necesidad real y condiciones adecuadas para su almacenamiento.

En productos perecederos, en cambio, la cantidad debería responder principalmente a la capacidad de consumo del hogar para no desperdiciar comida.

De esta manera, las promociones pueden incorporarse a una estrategia de compra más amplia: no se trata únicamente de buscar el mayor descuento, sino de identificar cuándo una reducción de precio puede contribuir efectivamente a optimizar una compra que ya estaba contemplada.

Las ofertas del Aniversario Makro estarán disponibles entre el 25 de septiembre y el primero de octubre de 2026, o hasta agotar existencias, y su disponibilidad puede variar de acuerdo con cada tienda.

Y durante este mismo periodo continuará la dinámica de aniversario para clientes que realicen compras iguales o superiores a $ 250.000, IVA incluido, y así podrán obtener un código para registrarse y participar en el sorteo de un año de mercado mensual contemplado por la compañía que se jugará el 2 de octubre.

Con la llegada de la última semana de la campaña, el comportamiento de los precios y la necesidad de administrar mejor el presupuesto ponen nuevamente sobre la mesa una conversación que trasciende las promociones: cómo hacer que cada compra responda a una necesidad real y tenga sentido dentro de la economía cotidiana de los hogares y los negocios.

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