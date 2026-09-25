Esta semana se hizo público que habría un supuesto rompimiento de relaciones entre el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

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Dicha hipótesis cobró más relevancia luego de una publicación de la periodista Vicky Dávila, vía X, en la que aseguró que el mismo Jefe de Estado prácticamente les pidió a sus ministros que no sostuvieran reuniones con el líder gremial.

“Fuentes del gobierno confirman que, a partir de ahora, ningún ministro se puede reunir con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Están evaluando ampliar el veto a los miembros de junta”, afirmó Vicky.

La tensión entre el Gobierno y Mac Master siguió creciendo hasta llegar al punto de que varios de los socios más importantes de la Andi optaron por dar un paso al costado y se retiraron de la Asociación, una de las que más peso tiene entre los empresarios e industriales del país.

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De acuerdo con la revista Semana, la deserción de empresas se dio, mientras también se conocía la decisión de Coca-Cola Bebidas de Colombia e Industria Nacional de Gaseosas (Indega) de abandonar la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi.

Polémica entre el presidente de la Andi y Abelardo de la Espriella

Dada la magnitud de las hipótesis, Bruce Mac Master decidió referirse al tema y, sin mencionar a nadie del Gobierno Nacional, atribuyó dicha crisis a una especie de “campaña de acciones mal intencionadas para afectar la reputación” de la Andi.

“A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones malintencionadas par afectar la reputación de una entidad que con seriedad, compromiso y dedicación se ha ganado el respeto de una buena parte de la sociedad colombiana”, dice el presidente de la agremiación en un pronunciamiento publicado hoy.

(Vea también: La Andi sufre deserción de empresas: 3 compañías notifican salida en medio de tensión con De la Espriella)

Seguido, asegura que más allá de la intención de las acciones en contra suya y de la Andi, debe primar el respeto por esa institución, y por el derecho de los empresarios de constituir asociaciones y tomar decisiones sin presión alguna.

“La Andi es mucho más que su presidente. Es una institución colectiva, una de las más importantes de América Latina, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y generaciones enteras que han creído en la importancia de contar con una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia”, afirma Mac Master.

Este es el pronunciamiento completo:

Vale recordar que en semanas recientes el presidente de la Andi ha sido crítico sobre la definición del Presupuesto Nacional que ejecutará el gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente en lo que respecta a los recursos para frenar la crisis de la salud en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.