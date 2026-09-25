Un cerco de alta tensión militar y judicial se cierra sobre la Costa Caribe colombiana. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó un feroz e implacable ultimátum en contra de alias ‘Pinocho’, señalado y temido cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, advirtiendo de manera directa que el criminal “tiene las horas contadas” tras un contundente golpe propinado por la fuerza pública en el departamento del Magdalena.

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La ofensiva, ejecutada de manera coordinada entre unidades especializadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, se concentró en los municipios de Santa Marta y Ciénaga. Allí, las autoridades desataron una redada que dejó un saldo inicial de 13 personas capturadas, entre las que destaca la detención de alias ‘Yolima’, compañera sentimental del máximo cabecilla de esta estructura al margen de la ley.

Durante el desarrollo de seis diligencias de registro y allanamiento ejecutadas simultáneamente en puntos estratégicos de la región, los uniformados lograron incautar un importante arsenal probatorio que golpea las capacidades logísticas de la organización. En poder de los detenidos las autoridades hallaron estupefacientes, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación celular, panfletos con mensajes extorsivos e intimidatorios, y más de 29 millones de pesos en efectivo producto de actividades ilícitas.

Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes para los investigadores fue la ubicación de una tarjeta bancaria expedida a nombre del propio alias ‘Pinocho’, pista clave que acelera el rastreo de sus movimientos financieros ocultos en la zona.

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Ante estos resultados operacionales, el presidente De La Espriella adoptó una postura de cero tolerancia y endureció el tono frente a las organizaciones criminales que azotan al Caribe. Sin matices, el mandatario sentenció el futuro inmediato del cabecilla y de sus secuaces:

“Voy a acabar con esta estructura criminal. ‘Pinocho’ tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o los daré de baja como en derecho corresponde”, aseveró con contundencia desde el corazón de la región caribeña.

En la misma línea, el Ejecutivo ordenó a los organismos de inteligencia judicial profundizar en las investigaciones financieras para seguir detalladamente la ruta del dinero, poniendo la lupa sobre posibles testaferros, cómplices, socios comerciales o incluso miembros del entorno familiar cercano que faciliten el lavado de activos de la estructura armada. “Hay que caminarles a todos”, concluyó el jefe de Estado, dejando en claro que la persecución estatal no discriminará vínculos ni redes de apoyo en esta nueva fase de seguridad en el Magdalena.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.