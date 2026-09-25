En las últimas horas, el presidente Abelardo De la Espriella informó sobre una operación en zona rural de Buga, Valle del Cauca, que dejó tres integrantes de la estructura 57 ‘Jair Bermúdez’ muertos, entre ellos alias ‘Norton’, señalado como tercer cabecilla y responsable de las finanzas del grupo.

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(Vea también: Dicen cuántas capturas hubo en operativo que lideró De la Espriella en Cali; golpe a 7 bandas criminales)

A través de su cuenta de X, el mandatario dio a conocer el resultado mediante una publicación, en la que destacó la operación conjunta de la Fuerza Pública. “En Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de las disidencias de las Farc, estructura 57 ‘Jair Bermúdez’”, escribió.

Según la información entregada por las autoridades, alias ‘Norton’ ocupaba el tercer lugar en la línea de mando de la estructura y estaba señalado como responsable de sus finanzas. Su muerte ocurrió durante las operaciones adelantadas en el municipio vallecaucano.

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El balance preliminar también reportó la captura de otro presunto integrante de la estructura. La operación contó con participación del Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía, según informó el presidente.

En Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de los narcoterroristas de las disidencias de las FARC, estructura 57 “Jair Bermúdez”. El balance preliminar deja tres integrantes dados de baja, entre ellos alias “Norton”, tercer cabecilla y jefe de finanzas de la… pic.twitter.com/9lc6w1KYXX — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

Así fue el operativo en Buga contra alias ‘Norton’

Además de las tres personas que murieron durante la operación, las autoridades reportaron la incautación de cuatro armas, correspondientes a un arma larga y tres armas cortas. El material quedó bajo custodia de las autoridades para las respectivas actuaciones judiciales.

Las autoridades también atribuyen a alias ‘Norton’ actividades relacionadas con el cobro de extorsiones y otros hechos violentos registrados en zonas rurales de Buga y Tuluá. Estos señalamientos corresponden a información de inteligencia citada por las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.