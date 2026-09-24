Las tres compañías pertenecen a la Organización Ardila Lülle y su salida se conoce en medio de las tensiones que han rodeado la relación entre Bruce Mac Master, presidente de la Anadi, y el Gobierno de Abelardo De la Espriella.

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La información sobre los retiros fue divulgada por Semana mientras también se conocía la decisión de Coca-Cola Bebidas de Colombia e Industria Nacional de Gaseosas (Indega) de abandonar la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi.

Sin embargo, en este último caso hay una diferencia importante: Coca-Cola aclaró que su decisión se limita a esa cámara sectorial y no representa su retiro de la Andi. Las compañías señalaron que continuarán afiliadas al gremio.

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Por ahora, no se ha informado públicamente que Incauca, Providencia y Sucroal hayan explicado en detalle las razones de su salida.

¿Qué está pasando entre Bruce Mac Master y el Gobierno?

Las decisiones empresariales se conocen en un momento de tensión alrededor de la relación entre la Andi y el Ejecutivo.

El 21 de septiembre, la periodista Vicky Dávila aseguró en X que fuentes del Gobierno le habían confirmado una instrucción para que los ministros no se reunieran con Bruce Mac Master. Esa versión no ha sido presentada como una orden oficial mediante un comunicado público del Ejecutivo.

Mac Master, consultado sobre esos comentarios, manifestó que la Andi mantiene su disposición de trabajar con el Gobierno y evitó referirse directamente a las versiones difundidas en redes sociales.

La situación resulta relevante para compañías que necesitan mantener conversaciones con diferentes entidades estatales. En el caso de Incauca, Semana señaló que la empresa tiene proyectos que requieren interlocución con los ministerios de Agricultura y Comercio, entre otras entidades.

La Andi, además de representar los intereses de sus afiliados, participa en discusiones relacionadas con asuntos económicos, laborales, fiscales y regulatorios.

Por eso, cualquier cambio en la relación entre el gremio y el Ejecutivo puede tener efectos en la manera como algunas compañías gestionan sus intereses ante el Gobierno, aunque no se puede establecer que esa sea la razón específica por la que las tres empresas decidieron retirarse.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.