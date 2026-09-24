En medio de los movimientos dentro de la economía colombiana, la filtración del plan de una de las grandes compañías mundiales dentro del mercado nacional se convierte en un golpe clave.

Sigue a PULZO en Discover

Las sociedades Coca-Cola Bebidas de Colombia S. A. e Industria Nacional de Gaseosas (Indega) S. A. S., filiales de Coca-Cola Femsa, confirmaron su retiro voluntario de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi.

A través de un comunicado oficial dirigido al gremio y replicado por Revista Semana, la embotelladora aclaró los alcances inmediatos de su desvinculación sectorial en el territorio colombiano.

En la comunicación, las empresas embotelladoras de la tradicional marca de gaseosas advierten que esta decisión se “circunscribe exclusivamente a la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y, por tanto, no implica su retiro ni desafiliación de la Andi. En consecuencia, tanto Coca-Cola Bebidas de Colombia S. A. como Industria Nacional de Gaseosas – Indega S. A. S. continuarán vinculadas como afiliadas a la Andi y cumplirán las obligaciones que correspondan a dicha afiliación”.

Lee También

Pese al mensaje de permanencia general, trascendió que esta medida inicial constituye el primer paso orientado hacia un distanciamiento definitivo del sindicato patronal, de acuerdo con información de Revista Semana.

Según ese medio de comunicación, la determinación de Coca-Cola en Colombia responde a los recientes roces entre el Gobierno nacional y la dirección gremial, luego de que el Ejecutivo prohibiera a sus ministros reunirse con Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Dicha restricción gubernamental obstaculiza el diálogo institucional de las compañías con el Estado para gestionar proyectos económicos y regulatorios estratégicos.

“El retiro se solicita con efecto a partir de la recepción de la presente comunicación, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de las Cámaras Sectoriales de la Andi y el artículo 58 de los Estatutos de la Andi”, indicó la empresa en la carta.

Igualmente, la corporación internacional ratificó el cumplimiento oportuno de todos sus compromisos vigentes, asegurando que, a la fecha, las sociedades se encuentran al día en sus obligaciones con la Andi.

¿Cuál es la función de la Andi en Colombia?

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia representa la principal organización gremial del sector privado y productivo en el territorio nacional.

Esta entidad coordina y promueve el desarrollo sostenible de las industrias, fomentando la competitividad económica y la generación de empleo formal.

Su labor fundamental abarca la interlocución activa entre el empresariado colombiano y los diferentes poderes del Estado para tramitar políticas públicas.

A través de sus diferentes cámaras sectoriales, articula estrategias corporativas que fortalecen la innovación tecnológica, el comercio exterior y la inversión.

La organización promueve activamente el cumplimiento de altos estándares de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad ambiental y ética en el entorno corporativo.

Asimismo, realiza investigaciones económicas continuas para analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales, sirviendo como insumo técnico valioso.

El gremio asesora constantemente a sus empresas afiliadas en materia laboral, tributaria, jurídica, ambiental y comercial para asegurar su crecimiento continuo.

Mediante eventos académicos e iniciativas sectoriales, facilita espacios de diálogo sobre emprendimiento, infraestructura, productividad e inclusión social en las regiones.

Su presencia abarca sectores clave como manufactura, minería, energía, alimentos, salud, transporte, servicios, finanzas y tecnología en todo el país.

El trabajo gremial consolidado incide directamente en la estructuración de normativas que favorecen la estabilidad macroeconómica y el progreso social.

Así, la determinación de Coca-Cola pone de cara al futuro una postura en Colombia que la lleva a tomar un rumbo que responde a la realidad de la coyuntura con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que llegó al cargo en agosto pasado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.