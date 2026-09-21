Coca-Cola FEMSA Colombia abrió una nueva convocatoria de su programa de prácticas profesionales First Talent, dirigida a estudiantes universitarios que estén cursando los últimos semestres de sus carreras. Las oportunidades están disponibles en Bogotá y las postulaciones estarán habilitadas hasta el 16 de octubre de 2026.

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Los seleccionados podrán acceder a experiencias laborales en diferentes áreas de la compañía, entre ellas Mercadeo, Comercial, Cadena de Suministro, Recursos Humanos, Administración y Finanzas, Legal y Planeación Operativa. La convocatoria busca que los estudiantes puedan acercarse al mundo laboral mediante su participación en proyectos y retos profesionales.

De acuerdo con Lina Sendoya, vicepresidenta de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA Colombia, First Talent busca ofrecer a los practicantes espacios de aprendizaje y acompañamiento durante su paso por la empresa. La directiva también destacó que siete de cada diez personas continúan su carrera en la compañía después de completar su práctica.

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Para participar, los estudiantes deben contar con el aval de su universidad para desarrollar la práctica durante el primer semestre de 2027 y tener disponibilidad para hacerla y residir en Bogotá. Además, uno de los requisitos establecidos es no haber tenido anteriormente un contrato de aprendizaje SENA.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de carreras como Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Química, Ingeniería Ambiental, Mecánica, Electromecánica, Mecatrónica y Electrónica. También pueden postularse quienes estudien Derecho, Psicología, Contaduría Pública y programas relacionados con estas áreas.

Los interesados pueden consultar las vacantes en el portal de oportunidades laborales de Coca-Cola FEMSA Colombia y buscar las posiciones identificadas como “Practicantes – First Talent KOF 2027-1”. Allí deberán escoger la oferta de su interés, seleccionar “Aplicar ahora” y completar la información solicitada. El plazo para enviar la postulación vence el 16 de octubre de 2026.

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