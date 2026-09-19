Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante este fin de semana y comienzos de la próxima, quienes buscan empleo en Ibagué tendrán una nueva oportunidad gracias al Festival del Camello, evento que ofrece más de 150 vacantes en diferentes sectores. Según la información disponible, el Festival desarrollará dos jornadas clave diseñadas tanto para el público general como para personas con discapacidad, en colaboración con organizaciones reconocidas como la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Servicio Público de Empleo de Comfenalco y Comfatolima.

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La primera jornada del Festival del Camello será el domingo 20 de septiembre, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en la comuna 13. El lugar específico para el evento serán las canchas detrás del conjunto Multifamiliares El Tejar, en la calle 19 No. 36 Sur-120. Aquí se pondrán a disposición más de 100 vacantes. Estas oportunidades cubrirán distintas áreas y se complementarán con la participación directa de la Agencia Pública de Empleo del SENA y el Servicio Público de Empleo de Comfenalco, entidades que, de acuerdo con lo reportado, ofrecerán orientación y otros servicios para facilitar el proceso de búsqueda laboral. La invitación está abierta especialmente para personas interesadas en conocer de primera mano los cargos disponibles y obtener asesoría personalizada.

La segunda jornada del festival tendrá lugar el martes 22 de septiembre, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima, localizada en la Transversal 1 #42-244, en la zona de la avenida Ferrocarril con calle 42. Bajo el nombre de ‘Conexión Laboral Inclusiva’, este espacio está dirigido especialmente a personas con discapacidad, con el propósito de acercarles nuevas oportunidades de empleo. De acuerdo con la programación, habrá más de 50 vacantes en áreas que incluyen logística, administración, almacén, enfermería, call center, servicio al cliente y panadería. Esta jornada contará con la participación de empresas privadas y reconocidas entidades como Comfenalco, Comfatolima y SENA, que pondrán a disposición sus ofertas y servicios.

Para acceder a estas oportunidades, quienes deseen participar deben llevar su hoja de vida y estar dispuestos a informarse sobre los perfiles que actualmente demandan las empresas participantes. El Festival del Camello, de esta manera, articula dos espacios inclusivos e informativos para quienes buscan empleo en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las jornadas de empleo del Festival del Camello en Ibagué?

El Festival del Camello realizará dos jornadas clave: la primera el domingo 20 de septiembre en la comuna 13, en las canchas de la calle 19 No. 36 Sur-120, y la segunda el martes 22 de septiembre en la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Tolima, ubicada en la Transversal 1 #42-244, sector de la avenida Ferrocarril con calle 42.

¿Qué requisitos necesito para postularme a las vacantes del Festival del Camello?

Los interesados en participar deben acercarse a cualquiera de las dos jornadas llevando su hoja de vida. Además, se sugiere estar preparados para recibir información sobre los perfiles de empleo que demandan las empresas y entidades que estarán presentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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