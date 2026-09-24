Por: EL PILON SA

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La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, defendió recientemente el programa nacional de ahorro de electricidad que contempla cobros adicionales para quienes excedan en más de un 10 % su consumo de energía referencia. Durante una intervención publicada por Blu Radio en X, la funcionaria instó a los gobernadores y alcaldes del Caribe a respaldar la iniciativa, subrayando que la campaña busca evitar riesgos en el suministro eléctrico durante la temporada seca de 2027. De acuerdo con Arboleda, las decisiones que se tomen en los últimos meses de 2026 serán determinantes ante un déficit de energía firme que, de acuerdo con datos citados por El Colombiano, se estima en 8,6 % para el periodo 2026-2027, equivalentes a 8.030 gigavatios hora.

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La medida ha generado inquietudes en el Caribe, donde las condiciones climáticas motivan el uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados. Arboleda sostuvo que la regulación reconoce las particularidades regionales, pues toma como referencia el consumo histórico individual y permite superar hasta en un 10 % ese límite sin sanciones. Superado ese umbral, la penalización varía según el estrato social y el uso, siendo de 1,30 para estratos 1 a 3, 1,50 para estratos 4 a 6, y 1,70 para los usuarios comerciales e industriales, según la Resolución CREG 101 120 de 2026.

Frente a posibles impactos, la Gobernación del Cesar y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe propusieron ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) considerar criterios climáticos y meta diferenciada por departamento y estrato, al tiempo que plantearon compromisos regionales y seguimiento técnico conjunto. En Valledupar, tanto el alcalde Ernesto Orozco como el concejal Jesús Perpiñán, quien lidera una recolección de firmas, exigieron ajustes a la medida, argumentando que el clima hace indispensable el mayor consumo. Estas preocupaciones se trasladaron al Senado, que programó una audiencia pública en Valledupar para analizar el servicio eléctrico y las tarifas en el Cesar, aunque la discusión legislativa aún no cambia la aplicación de la regulación.

La normatividad establece que el primer ciclo tendrá carácter pedagógico para informar y concienciar a los usuarios antes del cobro efectivo, el cual se hará sobre consumos superiores al 110 % de la meta individual a partir del ciclo siguiente. Se exceptúa a los usuarios de municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, al menos durante el primer periodo de liquidación. El programa, inicialmente por seis meses, podrá prorrogarse si persiste el riesgo energético. Así, las autoridades del Caribe insisten en revisar condiciones climáticas antes de aplicar cobros adicionales, mientras la CREG adelanta mecanismos para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se empiezan a cobrar los recargos por exceso de consumo de electricidad en el Caribe colombiano?

Según la Resolución CREG 101 120 de 2026, los cobros adicionales por exceder el 110 % del consumo individual comenzarán después del ciclo pedagógico, es decir, tras el primer ciclo de lectura en el que el usuario solo será informado de su meta y posible recargo. La penalización se hará efectiva a partir del ciclo siguiente, variando según el estrato y tipo de usuario.

¿Qué criterios se usan para fijar la meta individual de ahorro en la regulación de la CREG?

La meta individual se calcula con base en la mediana de los promedios diarios de consumo de los doce meses previos a la regulación, multiplicando ese promedio por los días del ciclo de lectura vigente. Esta referencia es personalizada y ajustada si el usuario no tiene suficiente historial, tal como lo dispone la CREG en la normativa vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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