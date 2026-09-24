Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Colpensiones, el Gobierno, Asofondos e incluso el Banco de la República han solicitado a la Corte retrasar la entrada en vigencia del nuevo sistema y de la reforma pensional, al considerar que podrían generarse afectaciones a los trabajadores en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Desde presiones fiscales hasta graves fallas de infraestructura figuran entre las razones expuestas para pedir que el sistema no cambie todavía.

(Vea también: Contraloría advierte posible déficit de más de 4 billones en el sistema pensional colombiano para 2026)

La Corte podría acoger la petición de estos actores del sistema nacional, lo cual llevaría a modificar algunas condiciones del nuevo régimen jubilatorio para los trabajadores en Colombia.

Lee También

Si se llegara a aplazar la implementación de la reforma para que inicie en abril de 2028, un mayor número de personas pasaría a formar parte del régimen de transición, por lo que mantendrían las condiciones normativas de la Ley 100 de 1993.

¿Qué pasará con los trabajadores en Colombia en la nueva reforma?

Por el momento, la norma establece que quienes registren menos de 750 semanas cotizadas (en el caso de las mujeres) o de 900 semanas (en el de los hombres) ingresarán al nuevo sistema de pilares a partir del 1 de abril de 2027.

Cabe recordar que, en el marco de la implementación de la nueva ley, se habilitó una oportunidad especial de traslado para que las personas en régimen de transición que estuvieran a menos de 10 años de la edad de pensión pudieran cambiar de régimen, previa realización de la Doble Asesoría.

(Lea también: Este es el ranking de rentabilidad de fondos de cesantías en Colombia: visión en el largo plazo es clave)

Se espera que en los próximos días la Corte se pronuncie sobre estas solicitudes, mientras los trabajadores en Colombia continúan bajo las disposiciones de los esquemas de ahorro individual y solidaridad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.