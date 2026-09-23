Por: EL PILON SA

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La crisis energética que vive Valledupar se refleja en los constantes cortes de luz que afectan a sus habitantes, quienes ven dañados sus alimentos y electrodomésticos por la intermitencia del servicio. Sin embargo, según expresa Javier Andrés Martínez Daza, la raíz del problema no se reduce únicamente al operador de energía, sino que involucra también el desaprovechamiento de recursos locales como el sol y la basura, elementos abundantes en la ciudad y que podrían ser aprovechados para mejorar la situación.

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El suministro eléctrico de Valledupar depende, en gran parte, de energía proveniente de otras regiones a través de una red insuficiente para soportar el crecimiento poblacional y las altas temperaturas. De acuerdo con información de la empresa Afinia, durante años las fallas se han atribuido a la sobrecarga de esta infraestructura. Aunque proyectos recientes como la subestación Nueva Guatapurí han logrado estabilizar algunos circuitos, ese avance representa solo una parte del desafío, y el próximo operador, Energía Atenea, heredará las mismas limitaciones. A pesar de esta situación, los ciudadanos siguen lidiando con altas tarifas, según señala Martínez Daza.

Paralelamente, en el relleno sanitario ‘Los Corazones’, mientras la basura acumulada produce metano —un gas con un efecto de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono (CO₂)—, ese biogás se pierde sin ser aprovechado para la generación de energía. Esta situación representa una oportunidad desperdiciada de transformar un problema ambiental en una solución para la crisis energética local.

Frente a estos retos, el anuncio de la Gobernación del Cesar y el Ministerio de Minas y Energía sobre la construcción del Parque Solar Upar, que promete abastecer a unos 600.000 usuarios con 250 megavatios y convertirlo en el proyecto más grande del país, brinda esperanza, aunque sus beneficios llegarían a mediano plazo. Mientras tanto, se propone impulsar granjas solares urbanas en terrenos públicos subutilizados, financiadas por el Fondo Nacional de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), para impactar directamente a los hogares más vulnerables.

Por otro lado, el relleno ‘Los Corazones’ podría convertirse en una fuente de generación eléctrica capaz de abastecer a más de 62.000 viviendas diariamente. Si el municipio aprovecha el biogás y lo traduce en ahorro en la tarifa de aseo —tal como ya ocurre en ciudades como Tunja, Barranquilla o Medellín—, la ciudadanía vería beneficios tangibles. Martínez Daza también plantea la necesidad de renegociar el contrato de aseo vigente para incentivar la separación de residuos en la fuente, aumentar la producción de biogás y el volumen reciclado, y disminuir lo que se entierra.

Finalmente, resulta crucial exigir mayor transparencia y control al operador Energía Atenea por parte de los ciudadanos, la Gobernación del Cesar y el Gobierno Nacional, demandando cronogramas públicos de las obras y responsables claros. Para Martínez Daza, la solución implica que la comunidad, junto con las autoridades, tome acción y valore los recursos locales como herramientas clave para enfrentar la crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Valledupar tiene problemas recurrentes de cortes de energía y altas tarifas?

Valledupar enfrenta cortes de energía y tarifas elevadas porque depende de una red de suministro insuficiente, sobrecargada y sin adaptación al rápido crecimiento de la ciudad y sus altas temperaturas. Según la empresa Afinia, los cortes se deben a la falta de capacidad de la infraestructura eléctrica, una situación que Energía Atenea heredará como nuevo operador. La respuesta estructural avanza lentamente, mientras los usuarios continúan soportando los costos.

¿Cómo podría la basura ayudar a reducir las tarifas de energía y aseo en Valledupar?

La basura depositada en el relleno sanitario ‘Los Corazones’ produce metano que puede transformarse en energía eléctrica suficiente para más de 62.000 hogares al día. Aprovechar este biogás ayudaría a disminuir emisiones contaminantes y, según experiencias en otras ciudades colombianas, permitiría reducir la tarifa de aseo para los ciudadanos, haciendo que los ingresos por la venta o generación de energía beneficien directamente a los usuarios y no solo al operador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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