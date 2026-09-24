Por: VALORA ANALITIK

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Los propietarios de gatos que viven en conjuntos residenciales deben cumplir determinadas reglas para garantizar la convivencia con los demás habitantes y evitar situaciones que puedan afectar a personas, mascotas o bienes de la copropiedad.

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Aunque la tenencia de animales de compañía está permitida en las propiedades horizontales, su permanencia y circulación por las zonas comunes están sujetas a las normas de convivencia establecidas en la legislación colombiana.

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¿Qué dice la norma sobre los gatos en conjuntos residenciales?

La Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, contempla disposiciones relacionadas con la tenencia, manejo y circulación de animales domésticos. En particular, los artículos 116, 117 y 118 establecen reglas que deben observar los responsables de estos animales.

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En el caso de los gatos, su traslado por las zonas comunes debe realizarse bajo mecanismos que permitan mantener el control sobre el animal. El artículo 118 contempla elementos como maletines o guacales y collares, dependiendo de las condiciones del animal y de la situación en la que sea transportado.

Además, los propietarios deben responder por los daños o afectaciones que sus animales puedan ocasionar a otras personas, mascotas o bienes. Esta responsabilidad es independiente de las medidas administrativas que eventualmente puedan aplicarse cuando se incumplan las normas de convivencia.

Cuando un residente identifica un posible incumplimiento dentro de la copropiedad, puede informar la situación al consejo de administración para que se adopten las medidas contempladas en el reglamento de propiedad horizontal.

Si la conducta persiste o constituye un comportamiento contrario a las normas de convivencia ciudadana, las autoridades competentes, incluida la Policía Nacional, pueden intervenir de acuerdo con las circunstancias del caso.

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¿De cuánto es la multa por incumplir las reglas con gatos?

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el manejo de animales puede dar lugar a una multa de hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo de la conducta y de la norma aplicable, lo cual equivale a una cifra de $233.452,

Por ello, quienes tengan gatos en conjuntos residenciales deben procurar que los animales permanezcan bajo control cuando se encuentren en las zonas comunes y cumplir tanto las disposiciones legales como las reglas establecidas por la copropiedad.

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