En Colombia, los motociclistas deben cumplir con el uso del chaleco o chaqueta reflectiva como parte de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de tránsito.

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Según los artículos 94 y 96 de la Ley 769 de 2002 y la Resolución 20223040045295, esta prenda debe ser visible entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.

La obligación también aplica durante el día cuando las condiciones de visibilidad sean reducidas, por ejemplo, debido a neblina, lluvia intensa o vías con poca iluminación.

La finalidad es facilitar que otros conductores identifiquen a los motociclistas y reducir riesgos en las vías.

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No cumplir con esta medida puede generar un comparendo. La infracción está clasificada como C24 y, para 2026, el valor señalado es de aproximadamente $633.232.

Además, las autoridades de tránsito pueden considerar la inmovilización de la motocicleta.

El artículo también recuerda que los motociclistas deben contar con otros elementos exigidos por la normativa, como el kit de carretera y los documentos correspondientes.

El incumplimiento de las condiciones de seguridad puede generar sanciones adicionales, dependiendo de la conducta detectada por las autoridades.

Por eso, el uso adecuado de la prenda reflectiva resulta obligatorio en los horarios y condiciones establecidos por la ley.

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