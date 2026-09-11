Un conjunto residencial de 34 casas en Colombia enfrenta una condena de 500 millones de pesos luego de que un vecino fotografiara a una mujer al interior de su propia vivienda y difundiera la imagen a través del grupo de WhatsApp de la copropiedad. El fallo, emitido en primera instancia por un juzgado, favoreció a la demandante y dejó a todos los propietarios obligados a asumir el pago, independientemente de su participación en los hechos.

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De acuerdo con el relato de una habitante del conjunto, el episodio que desató la demanda ocurrió cuando la mujer —descrita como joven y de origen paisa— se encontraba en la sala de su casa sin cubrirse la parte superior del cuerpo. Dado que la vivienda está ubicada frente al parqueadero común y las persianas permanecían abiertas, alguien desde el exterior tomó una fotografía y la compartió en el grupo de la comunidad. “Ella dentro de su casa, como en la sala, y la persona desde afuera toma la foto”, relató la vecina que narró el caso en un video que se ha hecho viral.

La administración de la copropiedad, lejos de sancionar al autor de la imagen, le envió a la afectada una carta en la que le pedía que se cubriera. “Le llega una carta como de administración diciendo que por favor se cubriera, que porque ella no puede andar en paños menores por el conjunto”, detalló la misma fuente. Esa respuesta institucional fue la que, según el relato, terminó por detonar la acción legal.

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Este no fue el primer conflicto de la familia con la comunidad. Previamente, vecinos habían fotografiado a la hija menor de la pareja —una niña de aproximadamente cinco años— mientras jugaba en una pequeña piscina inflable frente a la casa, sin ropa en la parte superior. Esas imágenes también circularon en el grupo de WhatsApp, lo que generó una fuerte discusión con la administradora de turno.

Tras el fallo judicial, la administradora que estaba en funciones durante los hechos presentó su renuncia. Sin embargo, la deuda recae sobre los propietarios actuales. Con 34 casas y 500 millones de pesos en juego, la cuota por unidad supera los 14 millones de pesos.

¿Puede un conjunto residencial ser condenado por difundir fotos de un vecino?

En Colombia, la difusión de imágenes de una persona sin su consentimiento, especialmente en contextos privados, puede configurar una violación al derecho a la intimidad y a la propia imagen, protegidos por la Constitución. Las copropiedades pueden ser consideradas responsables si sus órganos de administración participan o avalan la circulación de ese material.

¿Qué responsabilidad tienen los propietarios que no participaron en los hechos?

En el régimen de propiedad horizontal colombiano, las obligaciones económicas derivadas de condenas judiciales contra la copropiedad pueden distribuirse entre todos los propietarios mediante cuotas extraordinarias. Esto ocurre incluso cuando algunos copropietarios no tuvieron ninguna participación directa en la conducta que originó la demanda.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.