La sorpresiva y fulminante salida de Carlos René Montoya Muñoz de la presidencia de Colpensiones dejó a más de uno con la boca abierta, no solo por la velocidad con la que el presidente Abelardo De La Espriella le pidió la renuncia, sino por el drástico contraste entre su pesada hoja de vida y su aparatoso paso por el Congreso de la República, donde quedó en evidencia que el título académico no siempre garantiza el dominio técnico del cargo.

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En el papel, la trayectoria de Montoya lucía robusta. Es abogado egresado de la Universidad del Sinú, con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. Además, ostenta formación en Alta Gerencia otorgada por la Universidad de los Andes y estudios especializados en relaciones laborales cursados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A lo largo de 25 años de vida profesional, Montoya construyó un recorrido que abarca tanto el sector público como el privado. Su hoja de vida registra pasos por entidades del Estado como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, además de incursiones en el mundo de la academia y el sector empresarial.

Sin embargo, toda esa experiencia acumulada se desdibujó en cuestión de minutos durante su presentación ante la Comisión Séptima del Senado. Ante los cuestionamientos de los legisladores sobre el presupuesto de 2027, el funcionamiento interno de la administradora de pensiones y los complejos retos estructurales que afronta la entidad, el funcionario naufragó en sus respuestas, evidenciando graves vacíos conceptuales y operativos que desataron una tormenta política.

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La caída libre de Montoya fue inmediata. Congresistas de distintas orillas políticas criticaron con dureza su designación, señalando que el futuro pensional de millones de colombianos no puede quedar en manos de funcionarios improvisados o desconectados de la realidad técnica de las instituciones.

Para el Ejecutivo, la lección fue clara: aunque la formación jurídica y administrativa es un requisito fundamental, la dirección de Colpensiones exige un dominio integral e implacable de la seguridad social. Con su renuncia solicitada y aceptada en tiempo récord, Montoya pasa a la historia reciente como el directivo que duró un suspiro en el cargo, dejando abierta la discusión sobre los filtros de idoneidad que exige el Estado para manejar las entidades más sensibles del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.