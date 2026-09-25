Desde el pasado 10 de agosto, miles de historias han salido a la luz de personas a las que les cambió la vida por completo, pues ese terremoto que tuvo como epicentro al Chocó, pero afectó a Cali, Pereira y más, dejó secuelas muy grandes en términos familiares, de salud, económicas y mucho más.

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Una de las historias más fuertes fue la de Stephany Echevarría, una mujer en Cali que sobrevivió a este lamentable hecho, pese a que perdió las dos piernas por salvarle la vida a su hija.

De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella la visitó en las últimas horas para entregarle un apartamento nuevo completamente equipado y allí se conoció el durísimo relato de cómo vivió esas horas llenas de incertidumbre y dolor.

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Una lección de amor y heroísmo en Cali que jamás voy a olvidar. Visité a Stephany Echevarría, una valiente compatriota que durante el terremoto del 10 de agosto protegió con su propio cuerpo a su pequeña hija bajo los escombros durante horas, mientras le cantaba para mantenerla… pic.twitter.com/C8GxDho0Xo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 24, 2026

En medio del relato, la mujer aseguró que cuando las paredes comenzaron a caer, ella logró poner a su hija en su pecho para protegerla, pero cuando ya quedaron bajo los escombros encontró un pequeño espacio para ponerla allá para que no se ahogaran las dos.

Allí, en esa misma posición duraron más de siete horas hablando, cantando y demás para no desmayarse y para tratar de ser escuchadas por los rescatistas. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y las personas caminaban por encima de los escombros, el cemento, varillas y más las iban apretando, por lo que la preocupación iba aumentando conforme pasaban los minutos.

De hecho, agregó la mujer, en un punto la hija se desesperó y comenzó a llorar, lo que permitió que los rescatistas las escucharan, así que lograron sacar a la menor primero a las siete horas y a Stephany, una hora después.

Al llegar al hospital, la mala noticia que le dieron fue que le tuvieron que amputar las piernas, pero ella, feliz y optimista por haber salido con vida, igual agradeció de poder seguir respirando porque, contó, eso le permite ver crecer a su hija, compartir con ella y vivir de una forma diferente, pero llena de sueños aún por cumplir.

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Luego de toda esta situación, recibió un apartamento nuevo y equipado como reconocimiento de su esfuerzo y valentía para salir adelante pese a esta complicada situación que ocurrió hace mes y medio en el país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.