El Banco Mundial aprobó un nuevo financiamiento de USD 200 millones para Colombia, destinado a apoyar la atención y recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Con esta operación, el respaldo financiero asociado a este mecanismo llega a USD 400 millones.

Los nuevos recursos se suman a los USD 200 millones de una línea contingente aprobada en febrero de 2025 y desembolsada después del sismo.

Este crédito fue una de las primeras fuentes de financiamiento externo utilizadas por el Gobierno para responder a la emergencia.

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El nuevo préstamo busca fortalecer los recursos presupuestarios disponibles para atender a las comunidades afectadas y avanzar en las labores de reconstrucción de viviendas, infraestructura y actividades productivas.

El mecanismo utilizado, conocido como Cat DDO, funciona como una línea de liquidez que permite al país acceder a recursos cuando enfrenta desastres naturales o emergencias de gran magnitud.

Su objetivo también es fortalecer la capacidad financiera de Colombia para responder ante futuros eventos.

El Banco Mundial destacó que el financiamiento permitirá movilizar recursos de manera oportuna y mejorar la gestión del riesgo de desastres. Colombia ya había utilizado este tipo de créditos en emergencias anteriores, como el fenómeno de La Niña de 2011 y 2022 y la pandemia de Covid-19 en 2020.

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