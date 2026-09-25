Bogotá inició los pagos de septiembre de 2026 del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), programa que contempla transferencias para más de 198.000 hogares y 113.000 personas en condición de pobreza o vulnerabilidad.
Para este ciclo, el Distrito destinó más de $45.000 millones, mientras que la inversión acumulada durante el año supera los $390.000 millones.
Los beneficiarios incluyen hogares en pobreza extrema y personas vinculadas a componentes de primera infancia, educación, juventud, adultos mayores y discapacidad.
También están contempladas personas emberá retornadas a sus territorios y quienes viven en pagadiarios, según las condiciones de cada componente.
Los montos varían dependiendo del grupo y las características del beneficiario. Los hogares del grupo A del Sisbén pueden recibir entre $92.000 y $472.500.
Las personas con discapacidad reciben $190.000, mientras que los mayores de 62 años incluidos en el programa reciben $150.000. Los jóvenes del piloto de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000.
Para consultar si es beneficiario, debe ingresar a la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social y acceder a la opción de consulta de pagos.
Allí debe ingresar el tipo y número de documento y la fecha de expedición. Los pagos se realizan de manera escalonada mediante billeteras digitales o giros por Efecty.
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