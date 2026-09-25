Así como una cadena de supermercados en Colombia hace una apuesta por la belleza, otra puso las cartas sobre la mesa con una oportunidad sobre ruedas para los compradores.

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Jumbo anunció que entregará un vehículo de la marca Tesla mediante un sorteo exclusivo enfocado en premiar las compras de los consumidores colombianos durante su aniversario.

Esta sorpresiva iniciativa forma parte central de su nueva estrategia comercial destinada a incentivar el consumo familiar en medio de un panorama económico desafiante.

Los clientes de Jumbo que hagan compras superiores a $ 180.000 tendrán la oportunidad directa de participar en la rifa del automóvil eléctrico de última generación.

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De esta manera, la empresa busca dinamizar la afluencia en sus establecimientos comerciales ofreciendo una recompensa de gran valor que difícilmente pasa desapercibida.

La estrategia de Jumbo responde a un entorno en el que cada decisión de compra requiere mayor planeación por parte de los presupuestos domésticos.

En Colombia, los hogares realizan actualmente 7% menos compras que hace una década y adquieren 13% menos unidades por acto, de acuerdo con datos de Kantar.

A esto se suma un contexto en el que el costo de vida continúa siendo relevante para la economía ciudadana.

En agosto de 2026, la inflación anual del país se ubicó en 6,24 %, según las cifras oficiales publicadas por el DANE.

Frente a esta coyuntura, los aniversarios de las marcas pueden transformarse en una plataforma para crear valor real más allá de anunciar simples descuentos.

Jumbo afirmó que la fecha representa una oportunidad idónea para construir momentos significativos que reconozcan la fidelidad de sus compradores tradicionales en todo el país.

Bajo este enfoque conceptual nace la campaña denominada ‘Celebremos lo extraordinario’, propuesta que acompañará todas las actividades conmemorativas de la reconocida cadena.

La idea consiste en estructurar eventos dinámicos para que el público no solo visite las instalaciones, sino que encuentre razones de peso para permanecer.

El plan comercial combinará beneficios económicos, oportunidades de ahorro y activaciones interactivas diseñadas para optimizar el gasto de las familias y brindar experiencias memorables.

La rifa del automóvil Tesla en Colombia constituye el eje principal de esta festividad, proyectando el mensaje de la campaña hacia una vivencia impactante y atractiva.

Más que un incentivo transaccional, la compañía busca afianzar el vínculo cercano con los usuarios, convirtiendo el cumpleaños institucional en un festejo compartido.

La propuesta parte de reconocer que la atención del consumidor actual exige acciones diferenciadas capaces de aportar utilidad constante durante su proceso de compra.

Por tal motivo, Jumbo indicó que ‘Celebremos lo extraordinario’ integrará múltiples jornadas promocionales diseñadas para consolidar este periodo como un evento histórico dentro del calendario comercial.

Con estas medidas, Jumbo modifica la lógica tradicional de los aniversarios corporativos, invitando activamente a la ciudadanía a involucrarse en las celebraciones de la marca.

¿Cuánto cuesta un Tesla en Colombia?

Adquirir un vehículo eléctrico de la marca Tesla en Colombia implica conocer el rango de precios oficiales establecido para sus referencias disponibles, desde más de 100 millones de pesos en 2026.

El modelo más accesible en el mercado colombiano corresponde al Tesla Model 3 en su versión base. Esta versión de entrada registra un precio inicial de aproximadamente $109’990.000 de pesos colombianos para la configuración estándar.

Por su parte, la variante Model 3 Long Range asciende a una cifra cercana a los $139.000.000 de pesos colombianos.

La versión deportiva de esta línea, denominada Model 3 Performance, alcanza un costo aproximado de $164.990.000 de pesos colombianos.

En el segmento de las camionetas tipo SUV, el Tesla Model Y parte desde los $119.990.000 de pesos colombianos.

Asimismo, la versión Model Y Long Range con tracción integral requiere una inversión aproximada de $144.990.000 de pesos colombianos.

El importe final del vehículo puede incrementarse sustancialmente dependiendo del equipamiento adicional o personalizaciones seleccionadas durante la compra.

Cambiar el color exterior básico del automóvil suma un costo extra estimado entre $ 4’000.000 y $ 6’000.000 de pesos colombianos.

Igualmente, equipar el interior con acabado blanco especial representa un valor adicional cercano a los $ 4’000.000 de pesos colombianos.

Instalar la opción de software para conducción autónoma o Autopilot avanzado exige desembolsar alrededor de $ 32’000.000 de pesos colombianos extras.

Los compradores deben considerar también costos de matrícula, seguros obligatorios, impuestos locales y la instalación del punto de carga residencial.

La oferta de la compañía estadounidense compite activamente en el territorio colombiano frente a diversas marcas importadas del sector eléctrico.

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