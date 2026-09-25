Por: CENET

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El Ministerio de Minas y Energía anunció la declaración de un racionamiento programado de gas natural como respuesta a una situación técnica surgida en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG. Esta condición imprevista provocó una reducción temporal en la capacidad de entrega de gas importado, por lo que la autoridad decidió reorganizar provisoriamente el suministro a diversos usuarios. Según la información proporcionada por el Ministerio, la medida se basó en el análisis técnico realizado tanto por el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas) como por la Dirección de Hidrocarburos.

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La decisión implica la aplicación de un esquema de prioridades para la atención de los usuarios, dependiendo de la disponibilidad temporal del recurso durante el periodo de restricción. En primer lugar, se privilegia la denominada demanda esencial, que abarca hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás consumidores clasificados como imprescindibles. El objetivo principal de este orden es proteger la continuidad de los servicios que resultan fundamentales para la vida cotidiana y el bienestar general. En segundo término, la atención se dirige hacia la generación térmica y las industrias necesarias para abastecer las refinerías, sectores claves para el funcionamiento energético y productivo del país.

Una vez cubiertas estas prioridades, la medida contempla la posibilidad de suministrar a los demás usuarios que poseen contratos vigentes, pero siempre supeditado a la disponibilidad temporal del gas. El Ministerio enfatizó que este esquema se mantendrá mientras duren las actividades técnicas orientadas a inspeccionar y corregir la condición registrada en la infraestructura de SPEC LNG. Se trata de una medida preventiva y temporal, exclusivamente originada por la dificultad técnica detectada en la planta de regasificación.

La autoridad dejó claro que el levantamiento del racionamiento dependerá de la recuperación de la capacidad normal de entrega de gas. Es decir, la restricción será levantada únicamente cuando SPEC LNG confirme que la causa fue superada y las condiciones técnicas restablecidas. Mientras se mantenga vigente la medida, el Ministerio, el CNO Gas y los agentes del mercado supervisarán y coordinarán la aplicación de las disposiciones, emitiendo instrucciones y adoptando medidas adicionales si la evolución de la situación así lo exige. De esta manera, el Ministerio reiteró su compromiso con la continuidad y confiabilidad en el abastecimiento energético nacional, priorizando a los usuarios esenciales y garantizando la prestación de servicios fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró un racionamiento programado de gas natural en Colombia?

El racionamiento programado de gas natural fue declarado debido a una condición técnica presentada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, que provocó una reducción temporal en la capacidad de entregar gas importado, según informó el Ministerio de Minas y Energía. La medida busca reorganizar temporalmente el suministro con un esquema de prioridades para proteger el servicio de los usuarios esenciales mientras se corrige la situación técnica.

¿Cuáles son los usuarios prioritarios durante el racionamiento de gas natural?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, durante el racionamiento de gas natural, la máxima prioridad la tiene la demanda esencial, es decir, hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios imprescindibles. Después, siguen la generación térmica y las industrias necesarias para las refinerías, y finalmente los demás usuarios con contratos vigentes, según la disponibilidad temporal de gas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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