Por: CENET

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La llegada del fenómeno de El Niño representa un desafío significativo para el sistema energético colombiano, pues las condiciones climáticas adversas ponen en jaque el suministro de agua para la generación hidroeléctrica, elemento fundamental en la matriz energética del país. De acuerdo con declaraciones de la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, recogidas durante el Congreso de Andesco, el país entró en el último trimestre del año en una coyuntura que requiere monitoreo constante y decisiones ágiles para garantizar el abastecimiento.

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Arboleda hizo énfasis en que el déficit hídrico se evidencia desde septiembre y la evolución del fenómeno en los próximos meses determinará el nivel de reservas con el que el sistema llegará al verano de 2027. La ministra advirtió que los efectos de El Niño podrían extenderse más allá de los primeros meses del próximo año, dependiendo de su intensidad, lo que prolongaría la presión sobre los embalses.

Frente a este escenario, la dependencia de la generación hidroeléctrica implica la necesidad de cuidar estrictamente los recursos hídricos. Si los aportes de agua no resultan suficientes, la capacidad de respuesta del sistema se vería comprometida, por lo que cobra relevancia el fortalecimiento de otras fuentes, como la generación térmica y el abastecimiento de gas. El Gobierno, según la funcionaria, trabaja en varias estrategias: agilización de proyectos de gas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ampliación de la capacidad de la planta SPEC, y exploración de alternativas como la posible importación de gas desde Venezuela. Ya se ha viabilizado un proyecto que aportaría 50 millones de pies cúbicos de gas, y se buscan otras opciones para el periodo crítico del fenómeno.

La generación térmica ocupa un lugar central en la estrategia de contingencia. Arboleda mencionó una medida transitoria diseñada para que las plantas térmicas incrementen su producción según la situación de los embalses, aunque admitió que el cumplimiento de las metas ha sido limitado y octubre será determinante para evaluar la capacidad de almacenamiento. Paralelamente, el Gobierno impulsa campañas pedagógicas de ahorro de energía, permitiendo un consumo hasta 10 % superior a la referencia antes de aplicar penalizaciones, y exhorta a alcaldes y gobernadores a apoyar estas iniciativas.

El fenómeno de El Niño no solo afecta la electricidad, sino también el suministro de agua, la agricultura, la ganadería y el transporte. Según la ministra, 558 municipios enfrentan riesgo alto o muy alto de desabastecimiento, y los caudales bajos pueden aumentar los costos de tratamiento del agua. Por ello, el Ministerio de Minas trabaja junto a otras entidades para identificar y resolver retrasos en 275 proyectos de generación y transmisión eléctrica y para agilizar permisos y licenciamientos, como la línea Colectora en La Guajira. De igual manera, se hace seguimiento semanal al sistema con un comité sectorial enfocado en riesgos y medidas preventivas.

La cuestión financiera del sector tampoco se ha descuidado. Se destinaron recursos para reducir deudas y mantener la prestación del servicio, especialmente en las regiones más vulnerables, y se aseguró la continuidad de los subsidios a energía y gas hasta fin de año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno colombiano para enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño en el sector energético?

Frente a la amenaza que representa el fenómeno de El Niño para el sector energético, el Gobierno colombiano ha implementado varias estrategias. Entre ellas están el fortalecimiento de la generación térmica y la disponibilidad de gas, la aceleración de proyectos estratégicos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ampliación de la planta SPEC y la posibilidad de importar gas desde Venezuela. También se trabaja en campañas educativas para el ahorro de energía, la agilización de licencias de proyectos clave como la línea Colectora y el seguimiento semanal del sistema para abordar riesgos de manera anticipada.

¿Cuáles son los principales riesgos del fenómeno de El Niño para el abastecimiento de agua y energía en Colombia?

Las principales amenazas incluyen el descenso de los niveles de los embalses, lo que puede comprometer la capacidad de generación hidroeléctrica; el posible incremento de los costos del agua por la concentración de contaminantes y turbidez; y el alto riesgo de desabastecimiento en 558 municipios, según la ministra de Minas. Además, sectores como agricultura, ganadería y transporte dependen de condiciones climáticas estables, por lo que el seguimiento y la toma de medidas rápidas resultan esenciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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