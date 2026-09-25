Por: CENET

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se encuentra en el centro del debate público debido a diversas controversias recientes que han rodeado a la organización. Frente a este contexto, Bruce Mac Master, presidente del gremio, emitió una declaración en la que subrayó su decisión de priorizar los canales institucionales y abogó por la protección de la autonomía y el legado histórico de la ANDI.

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En el comunicado divulgado, Mac Master justificó su silencio ante los medios en días pasados, pues considera que la coyuntura actual va mucho más allá de una discusión personal, y que está en juego el futuro de una institución que, según sus palabras, ha cumplido un papel crucial en el desarrollo empresarial del país durante décadas. El dirigente afirmó: "He hecho porque creo que hay momentos en los que hablar más no necesariamente contribuye a construir soluciones", añadiendo que su principal responsabilidad recae sobre los afiliados, colaboradores y directivos de la ANDI, razón por la cual optó por la prudencia como una manera de cuidar el trabajo institucional.

Mac Master insistió en que el debate no debe personalizarse ni reducirse a individuos. Destacó la antigüedad de la ANDI —ochenta y dos años—, el respaldo de miles de empresas y el rol de cientos de miles de trabajadores; resaltó que un ejercicio prudente de liderazgo no significa ausencia de posición. Según expuso, la ANDI ha sido un referente en la representación empresarial, impulsando la competitividad, la innovación y el empleo en Colombia, además de facilitar la articulación entre empleadores, trabajadores y directivos.

El presidente enfatizó que la entidad sobrepasa las figuras individuales y constituye una institución colectiva construida por varias generaciones de empresarios, juntas directivas y empleados. En su criterio, la prioridad es resguardar la independencia de la ANDI y evitar que diferencias externas perjudiquen su operación. Recordó, además, que la organización ha mantenido relaciones institucionales con sucesivos gobiernos, defendiendo siempre sus principios y participando en diálogos y consensos, de acuerdo con el pronunciamiento oficial.

Otro aspecto destacado fue el llamado enérgico a poner fin, según él, a una campaña intencionada para desprestigiar la imagen del gremio, que agrupa a más de 1.600 afiliados. Finalmente, Mac Master concluyó reafirmando la importancia de proteger el derecho de asociación de los empresarios y el papel institucional en la vida económica nacional, llamando a fortalecer el diálogo constructivo y tramitar las diferencias dentro de marcos institucionales. Esta posición de la ANDI se expresó en medio de las tensiones públicas y cuestionamientos que ha enfrentado la organización en los últimos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel histórico de la ANDI en el desarrollo empresarial colombiano?

Según la declaración de su presidente, la ANDI ha sido una institución fundamental en el impulso de la competitividad, la innovación y la creación de empleo en Colombia, sirviendo como un espacio para la articulación entre empresas, empleados y directivos, y defendiendo prácticas que han fortalecido la economía nacional por más de ocho décadas.

¿Por qué el presidente de la ANDI insistió en la prudencia y la protección institucional ante la controversia reciente?

Bruce Mac Master consideró que el escenario actual involucra a toda la organización y no solo a personas específicas, por lo que optó por la reserva pública como símbolo de responsabilidad. Destacó que proteger la independencia y la reputación de la entidad es esencial para que la ANDI siga cumpliendo su papel en la economía colombiana.

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