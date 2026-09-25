La industria del hospedaje y las plataformas digitales marca un hito sin precedentes en la capital colombiana al estrenar a Bogotá como la sede oficial de la cuarta edición de Expo Host, el evento cumbre del ecosistema de rentas cortas y vacacionales en la región. Tras tres exitosas ediciones realizadas en Medellín que reunieron a cerca de 12.000 asistentes, la convención da el salto a la capital para conectar a los grandes jugadores de la tecnología, el sector inmobiliario y el diseño.

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La cita tendrá lugar en las instalaciones del Gimnasio Moderno durante los días 6 y 7 de octubre de 2026, esperando la participación de más de 8.000 asistentes, más de 120 marcas expositoras, 80 conferencistas de talla global y delegaciones procedentes de 25 países. La llegada de gigantes globales como Airbnb, Booking.com e IKEA ratifica el papel estratégico de la ciudad dentro del mapa de inversiones de la hospitalidad latinoamericana.

El peso macroeconómico de las rentas cortas en Colombia

El traslado de esta cumbre a la capital responde a la consolidación de las rentas vacacionales como un motor clave para la economía del turismo y la finca raíz en el país. Cifras recopiladas por la Asociación Colombiana de Rentas Cortas (Asohost), con base en datos de la firma PriceLabs, revelan que Colombia cuenta actualmente con 138.340 alojamientos listados en plataformas digitales.

El dinamismo del sector refleja un promedio mensual de 1.044.320 noches reservadas en el último año, registrando una tarifa media de $322.272 por noche. Estas métricas representan ingresos anuales estimados en $41 millones de pesos por cada inmueble dedicado a esta actividad, lo que evidencia la rentabilidad y atracción de capital que genera esta clase de activos en el mercado nacional.

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Bogotá como epicentro corporativo y puerta de entrada al turismo

La elección de la capital responde a una evolución propia de la industria y a la concentración de actores financieros y tecnológicos en la ciudad. “Bogotá tiene la oportunidad de convertirse en el escenario donde se encuentren quienes están diseñando el futuro de la hospitalidad latinoamericana”, afirmó Juan Camilo Vargas, fundador y CEO de Expo Host y presidente de Asohost.

(Vea también: Se alista cambio que impactaría en Airbnb, Booking y alquileres turísticos en Colombia)

La ciudad reúne a los principales desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión, cadenas de operación y servicios corporativos. A este ecosistema empresarial se suma su conectividad aérea internacional y su posición estratégica como la principal puerta de entrada para viajeros de negocios y turistas extranjeros en Colombia.

Líderes de la industria y visión multinacional

La agenda académica del encuentro contará con la intervención de importantes ejecutivos globales, destacándose la presencia de Humberto Pacheco, Senior Director of Homes for Luxe & Americas de Airbnb. Asimismo, participarán voceros y directivos de primer nivel pertenecientes a firmas multinacionales como Booking.com, IKEA, Rappi Travel, OXOHOTEL, Guesty, PriceLabs y Plura Coliving.

Entre los nombres estelares figuran Juan Carlos Galindo, presidente y fundador de OxoHotel; Paula Rodríguez, representante de Booking.com; y María Camila Gordillo, gerente comercial de Rappi Travel, quienes debatirán sobre las nuevas tendencias del consumidor y el diseño de espacios funcionales para viajeros internacionales.

Evolución hacia modelos híbridos de uso del suelo

Uno de los mensajes centrales que busca transmitir esta edición es la trascendencia del hospedaje turístico tradicional hacia formatos más versátiles de alojamiento. La cumbre profundizará en los modelos híbridos de uso del suelo, incluyendo tendencias en acelerado desarrollo como coliving, multifamily, estancias medias, residencias corporativas y senior living.

Esta diversificación busca que propietarios e inversionistas puedan optimizar el rendimiento de sus activos inmobiliarios, adaptándose a las demandas de los nómadas digitales, profesionales en movilidad y residentes de larga estancia.

Automatización operativa y debate regulatorio

La agenda técnica abordará dos de los pilares más críticos para la competitividad del sector: la regulación legal y la automatización mediante inteligencia artificial. Empresas especializadas como Houston AI, Reform AI, ICNEA y Charge Automation presentarán herramientas avanzadas enfocadas en optimizar la gestión de las propiedades.

Durante las sesiones se expondrán tecnologías de precios dinámicos algorítmicos, sistemas de verificación automatizada de identidad y cerraduras inteligentes de acceso remoto, soluciones que prometen reducir significativamente los costos operativos de los administradores y elevar la seguridad del servicio.

‘Expo Host Match’: El espacio para concretar alianzas comerciales

Entre las novedades destacadas de la edición 2026 se encuentra el lanzamiento de Expo Host Match, una plataforma de relacionamiento estratégico diseñada bajo el concepto de un “Tinder de los negocios”. Esta herramienta conectará de forma automatizada a empresarios, inversionistas y proveedores según sus áreas de interés específicas.

El objetivo de esta dinámica es dinamizar la captación de capital, facilitar la consecución de socios locales e internacionales y acelerar el cierre de alianzas comerciales durante los dos días del evento.

Reconocimiento a la excelencia y talleres especializados

La programación se complementará con la entrega de los Expo Host Awards, galardones destinados a reconocer a las operaciones, marcas y líderes que están marcando la pauta en altos estándares de servicio dentro de la hospitalidad.

De igual forma, la oferta formativa incluirá los talleres prácticos de Expo Host Labs, espacios técnicos pensados para capacitar a los anfitriones y operadores en herramientas de gestión, marketing digital y optimización de tarifas.

Una mirada al futuro del desarrollo inmobiliario

La realización de Expo Host en la capital marca una pauta sobre la transformación profunda que experimenta el sector inmobiliario y de viajes en América Latina. La integración entre tecnología de vanguardia, diseño de interiores adaptativo y plataformas de distribución global plantea un nuevo paradigma sobre la forma en que se habita y se invierte en las ciudades. Los interesados en conocer la programación detallada y adquirir sus entradas pueden acceder a la plataforma web oficial del evento (www.expohost.travel).

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