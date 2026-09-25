Por: CENET

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Durante la clausura del vigésimo tercer Congreso de Petróleo, Gas y Energía, Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), destacó la relevancia de que Colombia avance en el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC). Este planteamiento busca no solo ampliar las fuentes de suministro energético, sino también fortalecer la economía en distintas regiones del país, según lo expuesto durante el Congreso.

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Rincón sostuvo que la discusión sobre los YNC debe trascender la simple pregunta de si es posible desarrollarlos y enfocarse en las condiciones que permitirían hacerlo. Su intervención resaltó la urgencia de tomar decisiones, argumentando que las actuales reservas de petróleo y gas hacen imprescindible actuar en el presente para garantizar el abastecimiento futuro. “Recuperar capacidad de producción y ampliar las fuentes de suministro no puede ser una conversación para después”, afirmó.

Desde Acipet se delinearon tres líneas de trabajo prioritarias para el sector: impulsar la exploración, optimizar los activos existentes mediante recobro mejorado y explorar nuevas alternativas como los YNC, y finalmente, garantizar una transición energética que resulte sostenible para las finanzas públicas. Sin embargo, Rincón subrayó que ampliar reservas no basta; es indispensable contar con infraestructura adecuada, reglas claras, estabilidad jurídica y procesos institucionales eficientes, todo bajo un enfoque que respete los estándares ambientales y sociales.

En el último día del Congreso, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, reafirmó que los hidrocarburos y el gas seguirán siendo vitales en la agenda económica del Gobierno. Restrepo consideró crucial reactivar el sector, incluso planteando la posibilidad de retomar contratos y permitir el desarrollo de Yacimientos No Convencionales. Destacó también la importancia de esta industria para las exportaciones y la financiación de la política social.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, insistió en que se debe dar prioridad al desarrollo de YNC en zonas como el Magdalena Medio y Cesar-Ranchería. Las cifras compartidas en el evento indican que en el Valle Medio del Magdalena existen recursos prospectivos recuperables estimados en 4.600 millones de barriles de petróleo y 18 terapies cúbicos (TPC) de gas, lo que representa más del doble de las reservas probadas de crudo y nueve veces las de gas natural.

Durante el Congreso se hicieron referencias a la experiencia internacional, citando los casos de Estados Unidos y Argentina, donde el desarrollo de YNC ha avanzado con marcos regulatorios claros y participación de múltiples actores. Rafael Guzmán, CEO and Country Chair de Ecopetrol USA, detalló que la compañía opera en la cuenca del Permian, Texas, desde 2019, con 550 pozos activos y el potencial de alcanzar 850 más.

El evento concluyó con un mensaje de Acipet al Gobierno Nacional, instando a fortalecer el trabajo conjunto para asegurar la soberanía y seguridad energética. La asociación reiteró su disposición para aportar conocimiento técnico y contribuir en la toma de decisiones para el futuro del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Yacimientos No Convencionales (YNC) y por qué son importantes para Colombia?

Los Yacimientos No Convencionales (YNC) son formaciones geológicas que requieren tecnologías y procesos especiales para extraer petróleo o gas, distintos a los métodos tradicionales. Su importancia radica en su potencial para ampliar las reservas energéticas del país y contribuir al desarrollo económico, como se discutió en el Congreso de Petróleo, Gas y Energía.

¿Cuál es el papel de la infraestructura y la regulación en el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en Colombia?

La infraestructura y la regulación son factores determinantes para que los recursos de YNC se traduzcan en producción real. Según Acipet, se necesitan gasoductos, carreteras, marcos legales estables y procesos institucionales eficientes para que el aprovechamiento de estos recursos beneficie tanto la seguridad energética como el desarrollo regional y nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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