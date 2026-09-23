Por: France 24

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El encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York marca un giro inesperado en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, según información reseñada por la Casa Blanca y agencias como AFP y Reuters. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cita fue breve e informal, pero el peso político de la imagen resultó incuestionable: es la primera vez que ambos líderes se ven en persona desde que Rodríguez, antigua vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió la presidencia interina tras la captura del mandatario en enero, durante una operación estadounidense que redefinió completamente la relación bilateral.

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Durante los últimos años, Washington y Caracas vivieron tensiones de alto calibre. Estados Unidos aplicó presión política y económica sobre el chavismo —un antecedente que acentúa la ruptura marcada por este diálogo reciente. Ahora, el interés mutuo por la explotación petrolera sirve de puente: Trump anunció un acuerdo con Venezuela para que compañías estadounidenses participen en la explotación de reservas que, según datos de la Casa Blanca y AFP, permitiría a EE. UU. acceso a cerca de 65.000 millones de barriles de crudo. Reuters añade que las negociaciones cubren incluso otros sectores energéticos.

Este acuerdo obedece no solo a necesidades inmediatas: Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, pero enfrenta un sector petrolero deteriorado, con falta de inversión e infraestructura. Para Washington, convertir esas reservas en producción efectiva resulta estratégico, mientras que para Rodríguez representa una oportunidad crucial de inversiones y reactivación económica.

En paralelo, el equipo gubernamental venezolano abrió conversaciones con organismos internacionales —Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo— en busca de normalizar relaciones financieras y acceder a mecanismos de reestructuración. Esto sugiere, según Reuters, una nueva etapa de apertura internacional para Caracas, más allá de la relación bilateral con Estados Unidos.

A nivel político, sin embargo, persisten interrogantes. Rodríguez llegó al cargo sin elección popular, consecuencia directa de la intervención estadounidense. Mientras busca legitimar su mandato en la escena internacional, la oposición venezolana, representada por María Corina Machado, queda relegada e incluso enfrenta obstáculos para su regreso político efectivo. De acuerdo con el ‘Financial Times’, a medida que Washington y la nueva administración venezolana avanzan en cooperación económica, surgen inquietudes sobre el ritmo y las condiciones de una eventual transición democrática en Venezuela.

Este acercamiento, motivado más por intereses estratégicos que por afinidad ideológica, deja abierta la pregunta sobre el verdadero alcance de los acuerdos y la profundidad del cambio. El futuro inmediato dependerá de la solidez de las inversiones y la evolución de la agenda política interna, mientras la fotografía de Nueva York simboliza una negociación cuyos efectos serán motivo de análisis en los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela?

El nuevo acuerdo petrolero, citado por la Casa Blanca y agencias como AFP, implica que empresas estadounidenses tendrán una participación significativa en la explotación de parte de las reservas venezolanas —unas 65.000 millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte del total según AFP—. Esto permite a Washington acceso directo a recursos energéticos en un contexto internacional complejo y ofrece a Venezuela nuevas inversiones para recuperar su deteriorada industria petrolera.

¿Cómo afecta la cooperación económica entre Trump y Delcy Rodríguez al futuro político de Venezuela?

La cooperación económica avanza más rápidamente que la definición del futuro político venezolano. Según Reuters y el ‘Financial Times’, mientras la interlocución con organismos internacionales se normaliza y Estados Unidos prioriza sus intereses energéticos, las discusiones sobre la transición democrática y el papel de la oposición, representada por figuras como María Corina Machado, quedan en segundo plano. Esto plantea dudas sobre la legitimidad y sostenibilidad política del proceso en marcha.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.