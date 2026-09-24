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En una decisión unánime de la Sala Plena, la Corte Constitucional de Colombia eliminó la posibilidad de utilizar animales en vehículos de tracción para actividades turísticas en el país. Este fallo se dio durante el XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional realizado en Bucaramanga y marca un precedente en materia de protección animal. Según lo informado por la Corte Constitucional a través de sus canales oficiales, la recreación turística ya no podrá ser utilizada como justificación constitucional para limitar el deber de protección animal.

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Este debate surgió a raíz de la revisión de la Ley 2138 de 2021, la cual propuso medidas para sustituir los vehículos de tracción animal, permitiendo algunas excepciones para actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, forestales y deportivas, siempre bajo una regulación específica. Sin embargo, la Sala Plena concentró su análisis en la excepción ligada al turismo y consideró que debía ser retirada, eliminando así del ordenamiento jurídico la posibilidad de usar animales con fines turísticos en el contexto de vehículos de tracción.

El pronunciamiento de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera fue enfático al señalar que la protección constitucional de los animales debe prevalecer frente a actividades de entretenimiento y turismo. El alto tribunal concluyó que permitir el uso de animales en actividades recreativas puede conllevar un sufrimiento innecesario para ellos. Con ponencia del magistrado Héctor Carvajal Londoño, la Corte determinó: "la mencionada expresión vulneraba el artículo 79 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y la participación de la comunidad en sus decisiones, al permitir el sometimiento de animales a un sufrimiento innecesario". Así, se reafirma su postura en defensa de los derechos animales y el bienestar ambiental, como lo indican los reportes oficiales.

Además, la Corte tuvo en cuenta la situación social de las personas cuyo sustento depende de estas actividades, y estableció que el fallo no debe afectar su economía sin ofrecer alternativas de empleo. Por ello, ordenó la implementación de programas de sustitución laboral para quienes viven de los vehículos de tracción animal dedicados al turismo. Durante los seis meses siguientes a la decisión, las autoridades deben diseñar y aplicar alternativas laborales que permitan una transición responsable, garantizando tanto la protección animal como la estabilidad económica de las comunidades involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional eliminó el uso de animales en actividades turísticas?

La Corte determinó que la excepción para el uso de animales en vehículos de tracción para turismo, establecida en la Ley 2138 de 2021, implicaba un sufrimiento innecesario para los animales y carecía de justificación constitucional. El fallo señala que la protección animal y el derecho a un ambiente sano, contemplados en el artículo 79 de la Constitución, son prioritarios frente a los intereses de la recreación turística.

¿Qué implica la reconversión laboral para quienes dependen de la tracción animal en turismo?

La Corte reconoció la importancia de garantizar el sustento de quienes viven de estas actividades y ordenó que, en los próximos seis meses, se implementen programas que orienten la transición a empleos alternativos. Esto significa crear oportunidades laborales diferentes para estas personas, asegurando que el cambio de modelo productivo no afecte de manera negativa las condiciones de vida de las comunidades involucradas.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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