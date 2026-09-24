Por: Noticiero 90 minutos

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El trauma psicológico severo representa un verdadero reto dentro del campo de la salud mental, en especial porque quienes lo padecen suelen encontrar serias dificultades para comunicar y procesar las experiencias dolorosas que alteran su día a día. De acuerdo con la información presentada en Noticiero 90 Minutos, estos eventos impactan la vida cotidiana y pueden complicar la comprensión interna que las personas tienen de sí mismas y de sus emociones.

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Ante esta realidad, ha surgido una apuesta por la integración de metodologías creativas dentro del contexto clínico. Según lo explicado por Guislay Serna Castillo, psicóloga humanista, el arteterapia se plantea como un ‘puente’ para exteriorizar sensaciones difíciles, al tiempo que ofrece un espacio seguro para que los individuos le den forma a emociones como el miedo y la ansiedad. Para los psicoterapeutas, estas herramientas resultan particularmente valiosas, ya que les permite acompañar con mayor efectividad el proceso emocional de sus pacientes y fortalecer la “contención emocional”, indispensable cuando se trabajan traumas complejos.

El arteterapia, tal como lo destaca Serna Castillo, no solo facilita la expresión, sino que modifica de fondo la postura del paciente frente a su propio sufrimiento. La elaboración artística transforma el papel de la persona afectada, quien deja de ser un receptor pasivo del dolor y empieza a asumir una actitud más activa en su reconstrucción psicológica. Sin embargo, la especialista enfoca la importancia de mantener la intervención dentro de un marco profesional riguroso y ético. Así, recuerda que “el crear resignifica el trauma, le da un lugar más activo a la persona, pero no reemplaza la psicoterapia”, por lo cual la arteterapia debe ser usada siempre como una herramienta complementaria en el contexto de un proceso terapéutico formal.

No se trata entonces de ver el arte como una solución aislada, sino de integrarlo junto con la psicoterapia tradicional para lograr una atención multidisciplinaria y rigurosa, siempre bajo el acompañamiento de expertos en el área de salud mental. De acuerdo con los lineamientos citados en el citado artículo, buscar ayuda profesional especializada es el primer paso recomendado para quienes enfrentan traumas de gran gravedad.

¿Qué es el arteterapia y cómo ayuda en casos de trauma psicológico severo?

El arteterapia es una metodología clínica que emplea la creación artística como medio de expresión emocional. Según la psicóloga Guislay Serna Castillo, permite externalizar y procesar emociones difíciles vinculadas al trauma severo. Si bien desempeña un papel importante en el apoyo emocional y en la resignificación del dolor, nunca sustituye a la psicoterapia tradicional.

¿Por qué es importante que el arteterapia se complemente con psicoterapia profesional?

La especialista Guislay Serna Castillo subraya que la intervención artística debe seguir un marco profesional estricto y que el arteterapia no puede reemplazar el tratamiento psicoterapéutico clínico. El enfoque multidisciplinario garantiza que la persona reciba un proceso integral para su recuperación emocional y mental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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