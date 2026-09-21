Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El juicio por el caso Lindsay Clancy, la exenfermera acusada de asesinar a sus tres hijos —Cora, Dawson y Callan— en 2023, quedó anulado tras la imposibilidad del jurado de alcanzar un veredicto unánime. De acuerdo con información difundida por ABC y otros medios, Michael Péguy Desronvil, miembro del jurado señalado de obstaculizar el proceso, afirmó en un comunicado que nunca dudó de la responsabilidad de Clancy y que se sintió limitado al plantear teorías basadas en la evidencia.

Sigue a PULZO en Discover

Según Desronvil, la presentación de pruebas, testimonios clave y elementos físicos le indicaban que Lindsay Clancy era plenamente consciente de sus actos y que incluso, los habría planeado. “Basándome en toda la evidencia física, testigos clave y lo que presentaron las autoridades, pensé que había suficientes pruebas de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y planeó”, declaró el jurado.

Lindsay Clancy, de 36 años, fue acusada de haber estrangulado a sus hijos en su residencia en Duxbury, Massachusetts. Tras los hechos, ella misma intentó suicidarse, lo que le provocó una parálisis parcial. Si bien admitió los hechos, su defensa argumentó que sufría un brote psicótico ligado a depresión posparto. Por su parte, la Fiscalía mantuvo que las muertes fueron intencionales y premeditadas.

La decisión de anular el proceso fue tomada por el juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, después de constatar, por tercera vez en siete días, que el jurado no lograba llegar a una decisión unánime. Las opciones que tenían los jurados eran declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, homicidio involuntario, absolverla o declararla exenta por motivos de salud mental. Ante la falta de acuerdo, la defensa presentó una apelación de emergencia, alegando que uno de los jurados no seguía las instrucciones del juez y bloqueaba el consenso. Sin embargo, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts la rechazó.

En medio del drama judicial, Patrick Clancy, expareja de Lindsay, habló por primera vez ante la televisión en una entrevista para 60 Minutes, de la cadena CBS. Reveló el dolor que aún siente tras la pérdida de sus hijos y destacó la dedicación de Lindsay como madre, evitando responsabilizarla directamente. Su actual esposa también expresó su apoyo y cuestionó el modo en que se ha contado la historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se anuló el juicio contra Lindsay Clancy y qué opciones tenía el jurado?

El juicio fue declarado nulo porque el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime, requisito necesario en procesos de este tipo. Tenían la potestad de considerar culpable a Lindsay Clancy de asesinato en primer o segundo grado, homicidio involuntario, absolverla, o declararla exenta de responsabilidad penal por razones de salud mental, pero no llegaron a un acuerdo tras varias jornadas de deliberación.

¿Qué es la psicosis posparto y cómo influyó en la defensa de Lindsay Clancy?

La psicosis posparto es un trastorno mental grave que puede afectar a algunas madres después del parto, presentando síntomas como confusión, paranoia y alucinaciones. En el caso de Lindsay Clancy, su defensa alegó que este brote psicótico asociado a depresión posparto la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos, argumentando así su inocencia o exención de responsabilidad penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.