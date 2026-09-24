Por: El Espectador

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Guardar los tomates en la nevera apenas se llega del mercado parece una costumbre extendida, pero esta decisión puede estar privándole a usted del mejor sabor de este alimento. Aunque la noción de que el frío “daña” el tomate ha circulado por años, la realidad está lejos de ser absoluta y requiere matices. El modo en que la refrigeración afecta a los tomates depende de distintos factores: si están enteros, cortados o su nivel de maduración, así como la prioridad que usted dé a preservar su sabor, textura o simplemente evitar que se echen a perder.

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Diversos estudios y expertos respaldan que el frío modifica significativamente la forma en que disfrutamos el sabor, aroma y sensación al masticar los tomates. Por ejemplo, según un informe publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), los tomates que se almacenan en frío pierden varios de los compuestos volátiles responsables de su aroma y sabor. Además, las bajas temperaturas disminuyen la acción de ciertas enzimas y factores que participan en la maduración, lo que puede traducirse en un fruto menos aromático y con un sabor distante al natural.

La División de Agricultura del Sistema Universitario de Arkansas coincide en este diagnóstico. Lida Araghi, especialista en nutrición, advierte que conservar tomates en temperaturas bajo 13 °C puede dañar tanto la textura como el sabor. Dichas condiciones afectan las membranas celulares y las enzimas responsables de su característico gusto, originando en ocasiones una sensación harinosa tras la refrigeración.

Para quienes buscan la mejor experiencia sensorial, lo recomendable es mantener los tomates maduros en un lugar fresco, a temperatura ambiente, y consumirlos pronto. En cambio, cuando el fruto ya está muy maduro y existe alto riesgo de que se deteriore antes de consumirlo, la nevera puede emplearse de manera transitoria, aunque asumiendo la posible pérdida de aroma y sabor. Sin embargo, factores como la variedad, estado de maduración y tiempo en refrigeración marcan diferencias en el resultado.

Por otro lado, la seguridad alimentaria debe tenerse en cuenta. El Institute of Food and Agriculture Sciences (IFAS) de la Universidad de Florida indica que, mientras los tomates enteros no requieren refrigeración inmediata, las versiones cortadas o peladas sí deben almacenarse en frío. Almacenarlos así previene la proliferación de bacterias y preserva la inocuidad, especialmente si los fragmentos no serán consumidos al instante. Además, es esencial lavarlos con agua potable antes y evitar su contacto con carnes o alimentos crudos para prevenir contaminaciones cruzadas.

En definitiva, la nevera no es siempre el peor lugar para los tomates, pero tampoco el mejor si se trata de conservar aroma y sabor. Vale la pena evaluar el estado de maduración y el uso que usted quiera darles antes de decidir su destino.

¿Cómo influye la refrigeración en el sabor de los tomates?

La refrigeración, según estudios citados en PNAS y expertos de la División de Agricultura del Sistema Universitario de Arkansas, disminuye compuestos responsables del aroma y sabor de los tomates. Las bajas temperaturas afectan tanto enzimas como membranas celulares, provocando frutos con menos aroma, sabor distinto e incluso textura harinosa.

¿Cuándo es recomendable guardar tomates en la nevera?

Refrigerar tomates es recomendable cuando ya están muy maduros y se corre el riesgo de que se dañen pronto. También debe hacerse con tomates cortados o preparados, según el Institute of Food and Agriculture Sciences (IFAS) de la Universidad de Florida, priorizando siempre la seguridad alimentaria al reducir la exposición a bacterias y contaminantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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