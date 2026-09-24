Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una nueva decisión en relación con la protección de la memoria y la verdad de las víctimas de la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, ocurridas en noviembre de 1985. Según lo registrado por El Espectador, la decisión surgió tras resolver una apelación presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Urán, quien fuera asesinado en esos hechos. Como resultado, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa instalar dos placas conmemorativas: una en la entrada del Cantón Norte, lugar con relevancia histórica por los acontecimientos, y otra en las caballerizas dentro de la misma sede militar.

Sigue a PULZO en Discover

La clave de la apelación de Urán Bidegain estuvo en solicitar no solo la placa exterior, sino también una en el sitio específico donde, según hallazgos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las comisiones de la verdad, sobrevivientes fueron torturados y algunos ejecutados. La Sección de Apelación coincidió en que limitar el acto recordatorio al exterior omitía el reconocimiento del lugar donde ocurrieron graves violaciones de derechos humanos. De acuerdo con la decisión citada por El Espectador, ubicar una placa en las caballerizas busca que quienes actualmente trabajan allí puedan conocer el pasado de ese sitio y reflexionar de manera crítica sobre las actuaciones de miembros de la Fuerza Pública durante la retoma.

El fallo de la JEP enfatiza que ambas placas deberán llevar mensajes que reconozcan los hechos, dignifiquen a las víctimas y promuevan la verdad y la no repetición. El texto que llevará cada placa aún debe ser acordado entre el Ministerio de Defensa, las familias de las víctimas y las oficinas de Justicia Restaurativa y Memoria Histórica de la JEP. Este proceso debe culminar en un acto público donde se prioricen las voces de los afectados. El plazo para la instalación es de tres meses a partir del 16 de septiembre de 2026, seguido por la entrega de un informe en los cinco días posteriores.

Además, la decisión confirma la protección de otros sitios emblemáticos relacionados con el holocausto del Palacio de Justicia, como la Casa del Florero y el Cementerio del Sur, lugares señalados por El Espectador donde también ocurrieron graves hechos tras el asalto y la retoma. Estos espacios refuerzan el compromiso de la JEP de salvaguardar la memoria y buscar la verdad sobre los sucesos, reiterando la relevancia histórica del Cantón Norte tanto en los hechos como en su memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la JEP ordenó instalar una placa en las caballerizas del Cantón Norte?

La instalación de una placa en las caballerizas del Cantón Norte responde a la necesidad de reconocer el lugar específico donde víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia fueron llevadas, torturadas y, en algunos casos, desaparecidas, según hallazgos citados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comisiones de la verdad. Así, la decisión busca identificar el sitio exacto de las violaciones a los derechos humanos, permitiendo una memoria más precisa y un mensaje que llegue tanto a empleados actuales como a la sociedad.

¿Cuál será el proceso para definir el mensaje de las placas conmemorativas ordenadas por la JEP?

El mensaje que llevarán las placas no ha sido establecido aún. La decisión de la JEP indica que el Ministerio de Defensa deberá organizar un espacio de concertación junto con las familias de las víctimas y las oficinas de Justicia Restaurativa y Memoria Histórica de la JEP, con el fin de acordar el texto. De esta manera, se garantiza que el contenido sea fiel al espíritu de memoria, reconocimiento y no repetición que busca la medida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.