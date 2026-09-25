Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía de Colombia sobre la imposición de un racionamiento programado y temporal de gas natural encendió las alarmas en el sector energético y de hidrocarburos. Según la senadora Claudia Margarita Zuleta, este es uno de los hechos más preocupantes de 2026 para esta industria. La congresista, oriunda del Cesar, advirtió que la reducción temporal en el suministro, derivada de una falla técnica, podría tener graves consecuencias, sobre todo porque se presenta en un momento de debilidad para el sector.

Sigue a PULZO en Discover

La situación tiene su origen en una falla operativa detectada en la planta de regasificación de SPEC LNG —acrónimo de Sociedad Portuaria El Cayao de GNL (gas natural licuado)— ubicada en Cartagena. Claudia Margarita Zuleta indicó que esta eventualidad redujo de manera inmediata la capacidad de entrega de gas importado al país. Esta dificultad, señaló la senadora, se agrava porque el sector ya venía enfrentando obstáculos debido a decisiones tomadas durante la administración anterior, lo que, en su opinión, debilita la capacidad de reacción ante eventos inesperados como el actual.

El Ministerio de Minas y Energía —de acuerdo con un comunicado recogido por la propia Zuleta— aplicó un orden de prioridades para garantizar que el combustible llegue primero a la llamada demanda esencial. Este grupo incluye los hogares, hospitales, instituciones educativas, transporte masivo y otros usuarios considerados como prioritarios. Solo posteriormente, el gas disponible se destinará a la generación térmica y al funcionamiento de industrias clave para asegurar el abastecimiento en las refinerías.

Zuleta también llamó la atención sobre el contexto en que ocurre el racionamiento. Según ella, factores como la presencia del Fenómeno del Niño, los bajos niveles en los embalses y el considerable aumento del consumo energético en las zonas más cálidas hacen que la situación sea aún más crítica. El temor, manifestó la senadora, es que la suma de estos elementos termine por desencadenar un posible racionamiento energético y de agua a nivel nacional.

El Ministerio de Minas y Energía aclaró que el racionamiento tendrá carácter temporal y solo se mantendrá mientras se resuelve la contingencia técnica en SPEC LNG. El levantamiento de la medida dependerá de que la empresa confirme, oficialmente, la superación del daño. Mientras tanto, las empresas encargadas de la distribución de gas en regiones como Valledupar, Cesar y La Guajira, aún no han emitido comunicados sobre posibles afectaciones. Zuleta concluyó su declaración esperando una pronta solución por parte de la planta para normalizar el suministro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se programó un racionamiento de gas natural en Colombia en 2026?

El racionamiento programado de gas natural en Colombia fue una respuesta del Ministerio de Minas y Energía a una falla operativa en la planta de regasificación de SPEC LNG en Cartagena. Esta falla redujo la capacidad de entrega de gas importado, lo que llevó a priorizar el suministro para los usuarios esenciales mientras se soluciona la contingencia técnica, según informaron la entidad y la senadora Claudia Margarita Zuleta.

¿Cuáles son los sectores que tienen prioridad durante el racionamiento de gas natural?

Durante el racionamiento, el Ministerio de Minas y Energía estableció que la demanda esencial —hogares, hospitales, instituciones educativas, transporte masivo y otros usuarios prioritarios— tendrá prioridad en el suministro. Posteriormente, se atenderán la generación térmica y las industrias necesarias para el abastecimiento de las refinerías, hasta que se supere la falla técnica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.