Por: VALORA ANALITIK

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Los pensionados en Colombia siguen con atención cualquier noticia relacionada con el pago de sus mesadas, especialmente cuando se acerca el cierre del año y aparecen alertas sobre la disponibilidad de recursos. Para miles de hogares, este ingreso representa una parte fundamental del presupuesto destinado a alimentación, servicios, medicamentos y otros gastos básicos.

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La preocupación aumentó esta semana después de que la Contraloría General de la República advirtiera sobre un posible faltante de recursos para atender las obligaciones pensionales y pusiera la lupa sobre las finanzas de Colpensiones. Ahora, el Gobierno de Abelardo De la Espriella entregó una respuesta sobre lo que viene para los pagos de fin de año.

Gobierno De la Espriella confirma ruta para garantizar las mesadas pensionales

El Gobierno Nacional aseguró este sábado 26 de septiembre que avanza en una ruta técnica y presupuestal para garantizar los recursos necesarios para el pago de las mesadas pensionales de noviembre y diciembre de 2026.

La respuesta fue entregada por el Ministerio del Trabajo, que informó que junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colpensiones se adelantan mesas técnicas para resolver la situación identificada en la planeación presupuestal para el cierre del año.

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La principal novedad para los pensionados es que, según el Gobierno, ya existe una ruta para atender las necesidades de recursos detectadas y evitar que las dificultades presupuestales terminen afectando el cumplimiento de los pagos.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, envió un mensaje de tranquilidad a los pensionados y sus familias y aseguró que las entidades están adelantando las gestiones necesarias para garantizar los recursos.

“Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirles que tenemos una ruta para solucionarlo. A nuestros pensionados y sus familias quiero decirles que pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”.

La alerta de la Contraloría estuvo relacionada con la diferencia entre los supuestos utilizados para elaborar el presupuesto de Colpensiones para 2026 y el comportamiento que finalmente tuvo el salario mínimo.

El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones contempló $75,58 billones en gastos, de los cuales $72,80 billones estaban destinados al pago de pensiones y jubilaciones. Uno de los factores señalados por la Contraloría fue el incremento del salario mínimo. Para la programación presupuestal se había contemplado un crecimiento cercano al 7,5 %, mientras que el aumento efectivo fue de 23 %.

“El desequilibrio radica en el desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo del 23 %, frente a un supuesto de crecimiento cercano al 7,5 %, lo que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal”, señaló la Contraloría.

La diferencia es relevante porque una parte de las obligaciones pensionales está vinculada a variables que aumentan cuando se incrementan los ingresos y las prestaciones que debe cubrir el sistema.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa la Contraloría tiene que ver con las transferencias previstas por el Gobierno Nacional. Para 2026, el presupuesto contemplaba $33,7 billones de aportes nacionales destinados a Colpensiones. De acuerdo con la revisión realizada por el organismo de control, la ejecución de esos recursos ya alcanzaba esa misma cifra.

“Es decir que, si esos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas”, indicó la Contraloría.

Esto abre una discusión adicional para el cierre del año: si las obligaciones pensionales terminan siendo superiores a las previstas inicialmente, podrían requerirse recursos adicionales del Gobierno Nacional para garantizar que el sistema pueda cumplir con sus compromisos.

La Contraloría, precisamente, advirtió al Ejecutivo sobre la necesidad de prever y disponer de los recursos requeridos para garantizar los pagos pensionales comprometidos.

Frente a este escenario, el Ministerio del Trabajo explicó que una parte de los recursos necesarios para atender las obligaciones ya estaba incorporada en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante la administración anterior, pero había quedado sin situación de fondos.

De acuerdo con la explicación entregada por la ministra, el Gobierno trabaja para hacer efectiva la disponibilidad de esos recursos y atender las obligaciones pensionales correspondientes al cierre de 2026. Por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones instalaron las mesas técnicas para avanzar en la solución presupuestal.

La comunicación del Gobierno no plantea un cambio en las condiciones de las mesadas ni anuncia una suspensión de los pagos. Por el contrario, señala que el objetivo de las gestiones es garantizar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de noviembre y diciembre.

López Fuentes afirmó que la prioridad es evitar que las dificultades presupuestales identificadas terminen afectando a las personas que trabajaron y cotizaron durante años: “Cuando hablamos de una pensión no hablamos simplemente de números. Hablamos del mercado de una familia, de los servicios públicos, de los medicamentos y de la tranquilidad de una persona que trabajó durante décadas. La plata de nuestros pensionados es sagrada. Sus derechos se respetan, sus mesadas se pagan y el Gobierno de la Patria Milagro va a cumplirles”.

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