Entre las diferentes decisiones empresariales claves en Colombia, las entidades financieras del país dejan sobre la mesa las rentabilidades para bolsillos de cuentas de ahorro de acuerdo con los datos en septiembre de 2026.

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El panorama financiero colombiano revela la competencia entre entidades por ofrecer mejores rentabilidades en bolsillos de cuentas de ahorro durante el periodo mencionado.

Las herramientas de ahorro remunerado destacan como una excelente opción para organizar dinero hacia objetivos concretos mientras se obtienen ganancias económicas.

La disponibilidad de estas soluciones ya no pertenece de forma exclusiva a las ‘fintechs’ o neobancos en el territorio nacional, según mostró un seguimiento del diario La República.

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Las entidades bancarias tradicionales integraron activamente alcancías, bolsillos digitales y mecanismos similares dentro de sus portafolios comerciales para captar ahorradores.

El liderazgo del mercado lo ostenta el Banco AV Villas, otorgando un rendimiento de hasta 13% E.A. en sus bolsillos remunerados.

Antes de seleccionar una alternativa conveniente, resulta indispensable evaluar las exigencias operativas y no únicamente el porcentaje de ganancia prometido.

Diversas instituciones solicitan un saldo mínimo inicial, mientras otras ajustan el beneficio según la permanencia o el perfil del cliente.

Banco AV Villas requiere una apertura desde $ 500.000 para otorgar la tasa máxima, condicionada al cumplimiento estricto del tiempo pactado.

Detrás se posiciona Dale!, brindando una tasa de 10,5% E.A. que permite dividir dinero según metas desde $1.

Ban100 garantiza retornos situados entre 6,5% y 10,5% E.A., sujeto a los requerimientos específicos del producto financiero contratado.

Bancolombia registra hasta 10,4% E.A. mediante su herramienta de inversión virtual, variando de acuerdo con el volumen monetario y el plazo.

Lulo Bank incrementó las tasas de sus Bolsillos desde el 10 de septiembre de 2026 para todos sus usuarios.

Los clientes convencionales obtienen hasta 9,50% E.A., mientras los afiliados a la categoría Lulo PRO alcanzan un 10% E.A.

En la modalidad flex, el rendimiento creció de 7,50% a 9,50% en usuarios estándar y de 9,25% a 10% en clientes PRO.

Sus esquemas programados a 60 y 90 días también elevaron sus márgenes para entregar rendimientos de hasta 10% E.A.

Aquel ajuste comercial coincidió con una inflación anual de 6,24% en agosto y una tasa del Banco de la República del 12%.

Según Lulo Bank, la modificación tarifaria pretende brindar ganancias superiores frente al comportamiento de la economía nacional.

En los productos programados, los beneficios quedan determinados directamente por la extensión del periodo seleccionado por el cliente.

Financiera Juriscoop y Banco Falabella otorgan hasta 10% E.A., este último implementando la estrategia a través de su alcancía digital.

Banco W maneja un abanico de tasas ubicado entre 6,5% y 10% E.A., supeditado al tipo de cuenta y sus términos.

Banco Finandina complementa el mercado con su opción FlexDigital, alcanzando 10% E.A. y permitiendo aperturas sin depósito previo obligatorio.

El instrumento opera como cuenta convencional, abonando utilidades periódicas y posibilitando transacciones digitales inmediatas de manera muy sencilla.

Otras alternativas disponibles entregan rentabilidades inferiores al umbral del 10% E.A. dentro del sistema financiero del país.

Banco Caja Social marca 9,75% E.A. en su alcancía digital, seguido por Banco Popular y Banco de Occidente con 9,5% E.A.

Nu otorga 9,25% E.A. en sus conocidas Cajitas, mientras que la plataforma RappiPay registra 9% E.A. en sus bolsillos tradicionales.

Adicionalmente, RappiPay presentó una Bóveda con plazo a 540 días y un retorno competitivo de 13,5% E.A.

Aquel producto específico opera bajo dinámicas más cercanas a un certificado de depósito a término fijo tradicional.

Paolo Di Marco, CEO de RappiPay, afirmó que la propuesta busca mantener el acceso a los recursos cuando los usuarios lo necesiten. “Y, sobre todo, con la tranquilidad de poder disponer de su plata cuando la necesite, directamente desde la app”, señaló.

En la franja del 8%, BBVA ofrece hasta 8,5% E.A., en tanto Daviplata y Davivienda se ubican en 8,25% E.A.

Itaú junto con Banco Unión conceden hasta 8% E.A. en sus canales, dejando a Confiarcoop con 0,46% E.A. en su propuesta.

Analizar regularmente las tasas bancarias permite tomar decisiones financieras más acertadas y rentabilizar de forma eficiente los excedentes monetarios.

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